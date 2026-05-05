RTL: Balásy Gyula sokkolta a Lounge-dolgozókat a felajánlós interjúval

2026. 05. 05. 21:37

Arról számol be az RTL Híradója, hogy hidegzuhanyként érte  cégcsoportja munkavállalóit tegnap Balásy Gyula interjúja, amelyben felajánlotta a cégeit a magyar államnak.

Balásy, akit a NER pr-osaként is emlegetnek, hétfőn nagy port kavaró interjút adott a Kontrollnak, amelyben egyebek mellett felajánlotta az állami intézmények kommunikációját tíz éve kizárólagosan intéző vállalatait az államnak. Arról is beszélt, hogy több, a cégeihez köthető számlát zároltak – a rendőrség kedden közölte, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen.

A munkavállalók állítólag azt is azt interjúból tudták meg, hogy a vállalkozás számláit zárolták, és ezért nem kapják meg a fizetésüket. „Most mindenki feszült, félti az egzisztenciáját, a megélhetését” – hangzott el a Híradóban.

„Nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen” – egy állami cégvezető beszámolt a Balásy-cégek működéséről
Petényi Mirkó konkrét példákat is hozott arról, hogyan dolgoztak Balásy Gyula cégei a piaci ár többszöröséért az állami cégeknek.

