A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület posztolt egy kedden este felvett videót arról, hogy a Debrecen melletti CATL akkumukátorgyár kettes számú kapuja előtt zöldes színű folyadék bugyog fel a csatornából.

Az egyesület tagjai azt mondták a Debrecinernek, hogy egy CATL-dolgozó közlése szerint nyomáspróbát végeztek az üzemben, a tömítések ellenőrzéséhez használtak színezett folyadékot. A Miakö a biztonság kedvéért mintát vett a vízből.

A lap azt írta, hogy 20:30 után a katasztrófavédelem is a helyszínre érkezett, hogy mintákat vegyen.

Tárkányi Zsolt megválasztott tiszás képviselő azt írta, hogy azonnal tájákoztatást kérnek a CATL-től és a hatóságoktól. Később arról posztolt, hogy felhívta a gyár kínai igazgatóját, aki azt mondta, hogy az üzem egyik helyi kivitelezője a csatornarendszer nyomáspróbáját tartja, az esetleges szivárgás észlelésének könnyítésére színezték el a vizet. A politikus hozzátette, arra kérte a gyár igazgatóját, ilyen esetben is előzetesen tájékoztassák a lakosságot, mert az „elmúlt hónapok történései után mindenki egyből a legrosszabbra gondol”.