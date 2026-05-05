A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület posztolt egy kedden este felvett videót arról, hogy a Debrecen melletti CATL akkumukátorgyár kettes számú kapuja előtt zöldes színű folyadék bugyog fel a csatornából.
Az egyesület tagjai azt mondták a Debrecinernek, hogy egy CATL-dolgozó közlése szerint nyomáspróbát végeztek az üzemben, a tömítések ellenőrzéséhez használtak színezett folyadékot. A Miakö a biztonság kedvéért mintát vett a vízből.
A lap azt írta, hogy 20:30 után a katasztrófavédelem is a helyszínre érkezett, hogy mintákat vegyen.
Tárkányi Zsolt megválasztott tiszás képviselő azt írta, hogy azonnal tájákoztatást kérnek a CATL-től és a hatóságoktól. Később arról posztolt, hogy felhívta a gyár kínai igazgatóját, aki azt mondta, hogy az üzem egyik helyi kivitelezője a csatornarendszer nyomáspróbáját tartja, az esetleges szivárgás észlelésének könnyítésére színezték el a vizet. A politikus hozzátette, arra kérte a gyár igazgatóját, ilyen esetben is előzetesen tájékoztassák a lakosságot, mert az „elmúlt hónapok történései után mindenki egyből a legrosszabbra gondol”.
Frissítünk!
A hír megjelenése után reagált a CATL az esetre. Közleményükben azt írják: „A CATL épülő debreceni cellagyárában a keddi napon, a társaság által megbízott kivitelező szakcég, a Market Zrt. szakemberei nyomáspróbát végeztek egy tárolótartályon. A próba során a szakemberek zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan nyomon tudják követni. A megfestett vizet a próbát követően a gyártelep csatornájába ürítették, majd egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent, amelyet a lakosság észlelt. A próba során használt, megfestett víznek nincs környezetkárosító hatása, de a vállalat azonnal értesítette a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint a Kormányhivatal, és a Debreceni Vízmű munkatársai is kiszálltak a helyszínre. A CATL Debrecen és a hatóság szakemberei egyaránt mintát vettek a vízből, amelyet laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá. A CATL Debrecen teljes körűen együttműködik a hatóságokkal a körülmények megnyugtató tisztázása érdekében.”