Németország támogatja az orosz olajszankciókat

Németország washingtoni nagykövete írja a Twitteren, hogy Németország támogatja, hogy az uniós szankciók következő körében fokozatosan elkezdjenek embargót kivetni az orosz olajra. Azt is hozzáteszi, hogy mostanra csak 12 százaléknyi olajat importálnak, és ezt nullára kell csökkenteni. Persze az olajra kivetett szankciókra eleve sokkal nagyobb esély volt, mint ugyanerre az orosz gáz esetében.

Yes. We support phasing out oil as part of the next round of EU sanctions.

We are already down to 12% Russian oil imports, and we’ll go all the way to zero.

— Emily Haber (@GermanAmbUSA) May 2, 2022