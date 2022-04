Kétszáz országban körözték a mexikói drogbárót, a barátnője által posztolt közös kép miatt bukott le

Ezért nem tanácsos egy körözött drogbárónak a város leglátogatottabb látványossága előtt fotózkodni.

Majdnem 200 országban körözték különféle droghoz köthető bűncselekmények miatt a mexikói drogbárót, ám egészen addig sikeresen úszta meg a börtönt, amíg újdonsült barátnője nem posztolt vele közös képet Facebookra – írja a Metro.

Brian Donaciano Olguin Berdugo, vagy ahogy az alvilágban ismerik, El Pitt a mexikói Sinaloa kartell egyik rettegett arca idén februárban érkezett a kolumbiai Caliba, hogy a Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői gerillaszervezettel tárgyaljon kokainügyben. A férfi a drogügylet lebonyolítását követően összemelegedett egy kolumbiai modellel, és Caliban maradt. A körözés alatt álló drogbáró nem volt túl elővigyázatos: több turistalátványosságot is megnéztek együtt, többek közt a leglátogatottabbat is, a Cerro de los Cristales nevű hegyen álló Jézus király szobrát is. Itt közös kép is készült róluk, ahogy megcsókolják egymást, a modell pedig fel is töltötte a szerelmes fotót Facebook-oldalára. Nem a legokosabb döntés, ha a képen szereplő férfit majdnem 200 országba körözik, és a kép hamar az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) látókörébe is bekerült, akik amint megállapították, ki szerepel rajta, átadták kolumbiai kollégáiknak az ügyet. Ők két hétig figyelték a férfit, mielőtt kopogtattak a luxuslakás ajtaján, ahol a nővel tartózkodott.

Berdugo jelenleg is őrizetben van, bár a hivatalos híradás szerint több mint kétszázezer dollárral próbálta megvesztegetni fogvatartóit, hogy engedjék el. Az amerikaiak azt próbálják elérni, hogy adják ki nekik a drogbárót, amit érthető módon El Pitt ügyvédei megpróbálnak elkerülni. Jorge Vargas Valencia, a rendőrség szóvivője szerint rendkívüli jelentőségű letartóztatásról van szó, mivel egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mexikói kartelltagok egyre gyakrabban jönnek üzletelni a térségbe.