Az idegenrendészet új felületet hozott létre a menekültek számára

Sergey Averin / Sputnik via AFP

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság egy új felületet hozott létre, mely az OIF weboldalán keresztül érhető el egy felugró ablak segítségével. Az új alrendszeren keresztül könnyebben és egy helyen elérhetik az ukrajnai menekültek a magyar, angol és ukrán nyelvű idegenrendészeti és menedékes tájékoztatókat. A tájékoztatók mellett a menedékes kérelemhez szükséges adatlap is letölthető az oldalon keresztül.

A Főigazgatóság 1108 Budapest, Harmat utca 131. szám alatti ügyfélszolgálatán, a közelgő húsvéti ünnepek alatt is be tudják nyújtani menedékes kérelmüket az ukrajnai háború elől menekülők. Az ügyfélszolgálatot egy mobil ügyfélszolgálati busszal is megerősítettük, hogy mindenki számára biztosítsuk a kérelem benyújtásának lehetőségét.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kitörése óta – 2022. április 14. 6.00 órai adatok alapján – eddig 15 704 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált.

(MTI)