Néha az elesett orosz katonák családjának sem engedik a megemlékezést

Oroszország úgy is próbálja fenntartani a háborús hátország morálját és összetartását, hogy egyszerűen nem ad ki hivatalos adatokat az elesettekről, sebesültekről, eltűntekről, fogságba esettekről. Ráadásul az egyes családok veszteségeit sem szabad világgá sírni, legalábbis a sajtónak tiltják az ilyen tevékenységet.

Eközben az ukrán kormány (gyanúsan túlzó) adatai alapján már 15 ezer orosz katona halt meg az offenzívában, szemben a március 2-án elismert 500 alatti orosz adattal (frissebb azóta sincs orosz részről).

A BBC orosz nyelvű szolgálata igyekezett mélyebbre ásni, 557 meghalt orosz katona és tiszt nevét sikerült megerősíteniük, többek közt a közösségi médiában körülnézve, önkormányzati közleményeket böngészve, hozzátartozókkal beszélve. A kutatás szerint Oroszország 85 régiójából 15-ben nem közöltek információt elesett katonáról. Az egyik ilyenben, a szibériai Kemerovóban helyiek segítségével azonosítottak hét olyan új sírt, ahol nemrég elesett katonák nyugszanak. Pár órával ezután a kemerovói hatóságok közölték, a háború kezdete óta 13 idevalósi katona halt meg.

A BBC szerint egyre nagyobb a nyomás a helyi újságírókon, sok elesett katonáról szóló cikket töröltek is. Egy szibériai újságíró elmondta a brit médiumnak, hogy a regionális kormányzat utasított minden médiaterméket, hogy az ukrajnai veszteségekről ne számoljon be. Olyan is előfordult, hogy az áldozatok hozzátartozóinak mondták meg, nem beszélhetnek a történtekről, kb. ilyen stílusban: