Ezért harapott rá a NER luxizására az RTL cápája

A NER-feleségek luxuséletét leleplező Tóth Ildikó a HVG-nek azt mondta: Hadházy Ákosnak 2022 tavaszán írta meg, hogy szívesen küld képeket, információkat olyan luxusköltésekről, amelyek nem illeszthetők össze sem az ország gazdagsági helyzetével, sem az érintettek bevételeivel. Az RTL Cápák között című műsorából ismert üzletasszony Matolcsy Ádám feleségének táskáit, cipőit, ékszereit hozta példaként arra, hogy az őrült vagyon bemutatására ezek a luxusköltések tűntek számára a legalkalmasabbnak.

Az volt a célja, hogy emberközelivé tegye a harácsolást, mert a táskák, cipők, ruhák mindenkinek értelmezhetőek, azt jelzik, hogy

vannak a hatalom közelében olyanok, akik lakások árait szórják el táskákra.

A NER-hez köthető feleségek, barátnők, lányok leleplezését sok barátja segítette, sokan közvetlenül Hadházy Ákoshoz fordultak, egész kis mozgalom alakult. Szerinte a téma erősen hatott a közvéleményre,

megszületett például a luxizás kifejezés.

Nem tudja, a Fidesz vezetői valóban próbálták-e leállítani a luxizást, számára úgy tűnik, nem sikerült. Befektetőként úgy látja: aki az ilyen luxuskiegészítőket befektetésként veszi, az nem hordja éjjel-nappal az utcán, csak nagyon igazán jeles alkalmakra veszi elő.

Nem lehet a törvényt kijátszva harminc Hermes táskába fektetni a pénzt

– tette hozzá Tóth Ildikó. Azt mondta: a jövedelmi mutatóink alapján nem lenne semmi értelme Magyarországon a luxusdivatba fektetni.