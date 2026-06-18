Budapesten egyre nehezebb megtalálni a vevőket az eladók által várt ingatlanáron

Országosan stagnált, Budapesten viszont nőtt a lakáspiaci alku tere idén tavasszal a téli hónapokhoz képest – közölte az OTP Ingatlanpont az általa közvetített lakóingatlanok adatai alapján csütörtökön az MTI-vel.

Az ingatlanközvetítő szerint ez arra utal, hogy az erősen túlárazott fővárosi piacon egyre nehezebb megtalálni a vevőket az eladók által várt áron. Különösen a panellakások piacára igaz ez, ott az elmúlt hónapokban érezhetően visszaesett az érdeklődés.

Az OTP Ingatlanpont adatai alapján országosan a téli hónapokban mért 5,9 százalék után idén tavasszal 5,8 százalékos volt az átlagos árengedmény, a fővárosban viszont a vizsgált időszakban 2,9-ről, 4 százalékra emelkedett az alku átlagos mértéke.

A megyei jogú városokban jelentősen csökkent az engedmény a házaknál, a téli 7 százalék után tavasszal 5,2 százalékot voltak hajlandók engedni a végső hirdetési árból az eladók. Ezzel párhuzamosan viszont a vidéki nagyvárosok paneljeinél a legutóbbi 2,4 százalékkal szemben már majdnem 5 százalékot lehetett alkudni. A kisebb városokban és a községekben elsősorban a piac javát kitevő házaknál tudtak a vevők a korábbinál nagyobb árengedményeket elérni.

Rámutattak, hogy a főváros külön kategóriát képviselt: a 4 százalékos átlagos alku jelentős emelkedést jelent a télen mért 2,9 százalékhoz képest, utoljára 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A leglátványosabb ez a folyamat a fővárosi házaknál volt, ahol a téli 1,4 százalék után most 4,9 százalékot tudtak alkudni a vevők, de a panellakásoknál is 1,7 százalékról 3,6 százalékra nőtt az átlagos engedmény mértéke. A legjobban a téglalakások őrzik az értéküket: azon a piacon 3,6-ról 4 százalékra nőtt az átlagos alku.

A közlemény idézte Valkó Dávidot, az OTP Ingatlanpont vezető elemzőjét, aki kiemelte, hogy az év elején lefutott az Otthon Start második hulláma, ez nagyjából márciusig kitartott, azonban az április és a május már gyengébben alakult keresletben.

Hozzátette, hogy az utóbbi két hónapban elsősorban a panelek piacáról hallani olyan híreket, hogy megtorpant a kereslet, miközben bővült a kínálat, ez nem véletlen, hiszen ezek a lakások vannak talán a leginkább túlárazva Budapesten.

A szakember arra is rámutatott, hogy országosan a tranzakciószám növekedésével csökkent az engedmény mértéke, Budapesten azonban ezzel ellentétes volt a folyamat.