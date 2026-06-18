Kilépett a Fidesz-frakcióból az egyik újbudai képviselő

Egy hosszú bejegyzésben jelentette be Junghausz Rajmund XI. kerületi fideszes képviselő, hogy a továbbiakban függetlenként politizál.

„Az elveim nem változtak. Mára egyértelművé vált számomra, hogy akkor maradhatok továbbra is önmagam és lehetek hiteles, ha pártoktól függetlenként folytatom a munkámat. Ezért kilépek a frakcióból. Több mint 20 éve értetek dolgozom. És most is csak nektek tartozom elszámolással. Aki emiatt csalódik bennem, azt sajnálom. Aki pedig azért bízott eddig bennem, mert nem pártjelvényt hordok, hanem a saját nevemet, annak köszönöm. Remélem, hogy a nap végén neked is az számít, hogy a képviselő elvégezte-e a rábízott feladatot, megtett-e mindent azokért az emberekért, akiktől a felhatalmazását kapta” – fogalmazott.

Hozzátette: a jövőben nagyobb eredményeket akkor tud jó eséllyel elérni, ha megszabadul a pártpolitikai béklyóktól.

Junghausz volt az egyetlen olyan képviselő Újbudán, aki a Fidesz–KDNP színeiben egyéni mandátumot szerzett a 2024-es önkormányzati választáson. Országos ismertségre pedig akkor tett szert, amikor a Szőlő utcai botrány kapcsán tavaly ősszel beszólt Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettesnek.