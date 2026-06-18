fideszfidesz-kdnpjunghausz rajmundkilépés
Belföld

Kilépett a Fidesz-frakcióból az egyik újbudai képviselő

Varga Jennifer / 24.hu
Junghausz Rajmund
24.hu
2026. 06. 18. 11:02
Varga Jennifer / 24.hu
Junghausz Rajmund

Egy hosszú bejegyzésben jelentette be Junghausz Rajmund XI. kerületi fideszes képviselő, hogy a továbbiakban függetlenként politizál.

„Az elveim nem változtak. Mára egyértelművé vált számomra, hogy akkor maradhatok továbbra is önmagam és lehetek hiteles, ha pártoktól függetlenként folytatom a munkámat. Ezért kilépek a frakcióból. Több mint 20 éve értetek dolgozom. És most is csak nektek tartozom elszámolással. Aki emiatt csalódik bennem, azt sajnálom. Aki pedig azért bízott eddig bennem, mert nem pártjelvényt hordok, hanem a saját nevemet, annak köszönöm. Remélem, hogy a nap végén neked is az számít, hogy a képviselő elvégezte-e a rábízott feladatot, megtett-e mindent azokért az emberekért, akiktől a felhatalmazását kapta” – fogalmazott.

Hozzátette: a jövőben nagyobb eredményeket akkor tud jó eséllyel elérni, ha megszabadul a pártpolitikai béklyóktól.

Junghausz volt az egyetlen olyan képviselő Újbudán, aki a Fidesz–KDNP színeiben egyéni mandátumot szerzett a 2024-es önkormányzati választáson. Országos ismertségre pedig akkor tett szert, amikor a Szőlő utcai botrány kapcsán tavaly ősszel beszólt Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettesnek.

Kapcsolódó
„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének
Az egykor „intézetis” újbudai kormánypárti képviselő megdöbbent, amikor kiderült, hogy a miniszterelnök-helyettes még sosem járt gyermekvédelmi intézményben. Kifakadása után meghívták a Karmelitába, és tanácsokat kértek tőle.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kemény kritika a portugál kapitánynak: Ez kínos volt, nem merte lecserélni Ronaldót
Észak-koreai stílus jellemezte forrásaink szerint a győri helyi médiát – a fideszes korszak emberei ebből semmit sem érzékeltek
Hatvan éve nem volt ilyen győzelme Angliának a focivébén
RTL: A vereség óta Fidesz-kritikussá vált Király Nóra szervezetei 455 millió forint közpénzt kaptak
Orbán visszatért, de a Tiborcz-vádra Brüsszelben sem reagált
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik