…, az így néz ki, mint azt a Nexta belarusz (eredetű) Twitter-csatornája is bemutatta egy videón, persze tisztes távolságból. Szevasztopol az oroszok által annektált Krím-félsziget délnyugati részén van, masszív haditengerészeti támaszpont.

The launch of #Russian cruise missiles from occupied #Sevastopol pic.twitter.com/PnsrMXWWNk

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022