Hat orosz tábornokot likvidáltak az ukránok a harcok kezdete óta

Mikhajlo Podoljak az ukrán elnök tanácsadója a Twitter-oldalán számolt be arról, hogy adataik szerint az invázió kezdete óta hat orosz tábornokot öltek meg az ukrán erők. Podoljak név szerint is felsorolja az áldozatokat:

Mellettük több tucat ezredes és tiszt van még ott az ukránok szerint az orosz veszteségi listán, ami Podoljak szerint bizonyíték arra, hogy az orosz haderő felkészületlen, az ereje csak a számbeli fölényében és a tűzerejében van.

High mortality of RF senior officers is striking. Already 6 generals killed: Maj Gens Tushayev, Gerasimov, Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev & Lt Gen Mordvichev. Dozens of colonels & other officers. I.e. RF army is fully unprepared & fights only with numbers & cruise missiles.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022