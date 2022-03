Ferenc pápa: értelmetlen mészárlás zajlik Ukrajnában

Több tízezer ember gyűlt össze a Szent Péter-bazilika előtt vasárnap délelőtt, hogy meghallgassák Ferenc pápa áldását és intelmeti. A katolikus egyház feje a Reuters szerint ezúttal is az ukrajnai háborúról beszélt a híveinek, az eddigieknél keményebb hangot megütve.

A pápa indokolatlan és értelmetlen mészárlásnak nevezte azt, ami Ukrajnában jelenleg zajlik, ezért a két ország vezetőit felszólította, hogy mielőbb vessenek véget ennek a „visszataszító háborúnak”.

Pope Francis today:

“The aggression against Ukraine has not ceased…there is no justification for this.”

The pope recalled his visit yesterday to wounded Ukrainian children being treated in Rome and those continuing to flee war.

“All is this is inhumane and sacrilegious” pic.twitter.com/G6fCRM5g7D

— Christopher White (@cwwhiteNCR) March 20, 2022