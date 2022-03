Élőben ment az orosz híradó, amikor egy nő berohant egy háborúellenes táblával

A Financial Times újságírója rakta ki azt a klipet, amelyen látszik, hogy a vezető orosz esti híradó élő adásába berohant egy nő, aki a kezében egy Állítsák meg a háborút, Nem a háborúra! felíratú táblát tartott.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022