Zelenszkij repülőgépet és az orosz olajjal való kereskedés betiltását kérte amerikai szenátoroktól

Szombaton több amerikai szenátorral, például Chuck Schumerrel és Bernie Sandersszel is megbeszélést folytatott a Zoomon keresztül Volodimir Zelenszkij. A Guardian beszámolója szerint az ukrán elnök azt kérte, hogy juttassanak el az országába orosz gyártmányú vadászgépeket, segítsenek repülésmentes zónát kialakítani Ukrajna fölött, vessenek ki tilalmat az orosz kőolajjal való kereskedelemre, valamint hogy a Visa és a Mastercard is hagyja abba oroszországi tevékenységét.

A Guardian megjegyzik, hogy kongresszusi képviselők jelenleg is egy 10 milliárd dolláros gazdasági és biztonsági segélycsomagon dolgoznak Ukrajna számára, de Rick Scott, republikánus szenátor például úgy véli, hogy az USA-nak minden erejével azon kell dolgoznia, hogy tönkretegye Oroszország és a vele szövetséges Fehéroroszország gazdaságát.

Just spoke with President @ZelenskyyUa. The U.S. must immediately help Ukraine & punish Putin & his thugs for their unlawful invasion by imposing severest sanctions & treat Belarus like Russia by taking EVERY action to destroy their economies. #StandWithUkraine 🇺🇦 🇺🇸

— Rick Scott (@SenRickScott) March 5, 2022