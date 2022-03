Az elfoglalt Herszonban már tévén megy az orosz propaganda

– számolt be Twitterén a Kyiv Independent újságírója. Elmondása szerint már orosz propagandát sugároznak a tévében, és a Krímből szállítanak át embereket, hogy megrendezzenek egy jelenetet, ahogy a „helyiek” felszabadítóként ünneplik az orosz katonákat.

Herszon egy stratégiailag kulcsfontosságú kikötőváros Dél-Ukrajnában, melyet szerdán foglaltak el az orosz fegyveres erők.

