Románia elárulta, hány menekültet fogadnának be

Egy ukrajnai fegyveres konfliktus esetén Románia több mint ötszázezer menekültet tudna befogadni – jelentette ki kedden a román védelmi miniszter a parlamentben. Vasile Dîncu a sajtónak elmondta, létezik egy terv is az elhelyezésükre a nagyvárosokban és a határ menti övezetekben. Románia ugyanakkor nem számít nagy számú menekült érkezésére, mert a korábbi, 2014-es katonai konfliktus idején az országukat elhagyó ukrajnaiak többsége inkább Lengyelországba ment – tette hozzá a védelmi miniszter.

Az Agerpres román hírügynökség szerint Dîncu újságírói kérdésre azt mondta, a Románia számára legrosszabb forgatókönyvnek azt tartaná, ha széles körű fegyveres konfliktus alakulna ki az ország keleti határainál. Ez szerinte gazdasági és társadalmi következményekkel is járna.

Hozzátette, hogy Románia mindenre felkészült, ami „egy vészhelyzetben felmerülhet”.

Vasile Dîncu kitért arra is, hogy a hatóságok felkészültek az Ukrajnában tartózkodó román állampolgárok kimenekítésére is, ha ez szükségesnek mutatkozik. A fegyveres konfliktus feltételei – mondta – fennállnak egyébként a térségben, de van remény a feszültségek csökkenésére is, diplomáciai erőfeszítések révén.