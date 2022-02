Élő adásban pofozott fel, vitt le a földre és fojtogatott egy oroszbarát politikust egy ukrán újságíró

Egy újságíró élő adásban ment neki egy oroszbarát ukrán politikusnak az Ukrajna elleni orosz agresszióról szóló vita közben – írja az Insider.

Az incidensről készült videón az látható, ahogy Jurij Butuszov újságíró nekiesik az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért párt parlamenti képviselőjének, Nesztor Sufricsnak, és felpofozza, majd fejfogást alkalmazva fojtogatja, miután a dulakodás közben a földre kerülnek.

A két fél közel egy percig verekedett úgy, hogy közben mások megpróbáltak közbelépni és szétszedni őket, de egy darabig nem jártak sikerrel.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4

— Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022