Átsétáltunk a világ leghosszabb gyalogos függőhídján

Kamerát tettünk a fejünkre, úgy mentünk át a Portugáliában, Portótól körülbelül egyórányi autóútra található, 516 méter hosszú függőhídon. Az 516 Arouca 175 méter magasan ível át a Paiva folyó szurdokán.

A mérnöki csodának számító tibeti stílusú függőhidat két V alakú toronyból induló vaskábelek tartják, rácsos szerkezete miatt végig látjuk, hogy mi van a lábunk alatt.

A hidat az Itecons portugál stúdió tervezte, megépítése 2,3 millió euróba (úgy 900 millió forintba) került. A célja az volt, hogy fellendítse a turizmust és vele együtt a gazdaságot. 2021-ben adták át, így a koronavírus okozta szigorítások miatt eddig leginkább csak a portugálok élvezhették ki. A függőhíd az UNESCO által elismert Arouca Geopark része, és egy fapallókból álló, a szurdok vonalát követő cikkcakkos sétányon keresztül lehet feljutni hozzá.

516 Arouca és a Paiva sétány

Portóba jelenleg a Ryanair indít fapados járatokat, de márciustól már a Wizzair gépei is repülnek. Ha aktív pihenésre vágyunk, a városba érdemes legalább négy napra menni, így egy napunk bőven van a hídra és túrára. A függőhíd és a Paiva sétány Portótól 80 kilométerre, egyórányi autóútra fekszik. Sajnos csak autóval közelíthető meg, így mindenképp kocsit kell bérelnünk.

Autóbérlés Portóban A repülőtér közelében több cég is található, ha késő este érkezünk, busz viszi az utasokat az autókölcsönzőhöz. Gyalog körülbelül negyed óra, ezt kalkuláljuk bele, ha olyan időpontban adjuk le az autót, amikor nincs fuvar a reptér és kölcsönző között.

A hídon egyszerre csak 30 ember lehet, így előre kell megvenni a jegyet, a hídon nincs jegyárusítás. A jegyet emailben kapjuk meg a parkoláshoz szükséges GPS-koordinátákkal együtt –maguk a koordináták amúgy fent vannak a honlapon. Mi egy hétfői napra foglaltunk jegyet, amikor egyáltalán nem voltak sokan, a hétvégére már nehezebb időpontot foglalni.

Nem mindegy ugyanakkor, hogy melyik bejáraton megyünk be, ez attól függ, végig akarjuk-e sétálni a Paiva útvonalát.

A Paiva sétány 8700 méter hosszú, azaz egy irányba körülbelül 2-3 óra alatt gyalogolható le. Ha szeretnénk rajta végigmenni oda-vissza, akkor érdemes Espiuncánál kezdeni, így ha visszafelé jövünk, akkor a víz folyásirányába, lefelé haladunk. Ha csak a hídhoz mennénk fel, és jönnénk is vissza, kihagyva a gyalogos túra nagy részét, akkor viszont inkább kezdjünk Areinhónál. Így is van felfelé körülbelül 400 lépcsőfok, ami egy óra alatt kellemesen megtehető. A teljes Paiva sétány ezen a részen a legnehezebb, de a legrövidebb is egyben.

A Paiva sétány gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek jelképes 1 euró, de a hídra vett belépőjegy tartalmazza ezt is. Minden bejáratnál parkoló, büfé és mosdó található. A túránál fontos, hogy fix időpontra kell érkezni a hídhoz, mivel csoportosan engedik fel rá az embereket. De ez ne tartson vissza senkit, egyáltalán nincs tumultus a létszámkorlát miatt.

Képekről sokkal félelmetesebbnek tűnik a híd, mint a valóságban – persze ha valakinek nincs tériszonya. Hatalmas élmény átmenni rajta. Odafent fúj a szél – ezt hallani a videóban –, de a híd egyáltalán nem mozgott, bár a portugálok szerint, ha nagyon erős szél fúj, azért érezni, ahogy lengedezik.

A függőhíd 175 méterrel a folyó felett ível át. Hogy el tudjuk képzelni, összehasonlításképpen: az épülő MOL Campus legmagasabb pontja lesz 143 méter.

A hídon körülbelül 10 perc átsétálni, mi ezt most megvágva és felgyorsítva mutatjuk meg egy GoPro kamera segítségével: