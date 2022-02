Amíg a világ pánikol az ukrán konfliktus miatt, a németek megnémultak

A német kormány mintha lebénult volna az orosz-ukrán konfliktus láttán. A háttérben a legnagyobb kormánypárton belüli és a kormánykoalíció pártjai közötti ellentétek állhatnak.

Valaki szóljon Olaf Scholznak, hogy némára van állítva

– írta a Spiegel szerint egy Twitter-felhasználó azzal kapcsolatban, hogy nagyon csendes a német álláspont az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban.

Különösen feltűnő ez az elmúlt 16 év után, amikor nem volt a világon politikus, aki nagyobb hatással lett volna Vlagyimir Putyin orosz elnökre, mint Scholz elődje, Angela Merkel kancellár. 2014-ben Európa német kezdeményezésű összetartásának is volt köszönhető, hogy végül békés megoldás született a Krím orosz megszállására. Markus Söder bajor miniszterelnök éppen erre utalva nyilatkozta, hogy Scholz kikérhetné Merkel véleményét, nála úgysem ismeri jobban senki a helyzetet.

Szembetűnő a német bénultság a többi nagyhatalmú európai ország vezetőjének megnyilvánulásaihoz viszonyítva is:

Emmanuel Macron francia államfő másodszor telefonált rövid időn belül Putyinnal, a közeljövőben a tervek szerint találkozik is orosz kollégájával, és bejelentette, hogy francia csapatokat küldenek a román-ukrán határhoz.

francia államfő másodszor telefonált rövid időn belül Putyinnal, a közeljövőben a tervek szerint találkozik is orosz kollégájával, és bejelentette, hogy francia csapatokat küldenek a román-ukrán határhoz. Boris Johnson brit miniszterelnök Kijevbe utazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnkökhöz, pénzt, az oroszok elleni szankciókat és fegyvert ígérve.

brit miniszterelnök Kijevbe utazott ukrán elnkökhöz, pénzt, az oroszok elleni szankciókat és fegyvert ígérve. Johnson és az olasz miniszterelnök, Mario Draghi is beszélt Putyinnal a napokban.

Eközben Scholz csupán arról beszél, hogy az EU-val és a NATO-val közösen lépnek majd fel. Párttársa, az 1998 és 2005 közötti kancellár, a Putyinnal baráti viszonyt ápoló Gerhard Schröder – aki a legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyefty felügyelőbizottságának elnöke – viszont leplezetlenül nyomja az oroszpárti álláspontot, és a napokban is arra utalt, hogy az ukránok miatt alakult ki feszültség.

Németország a leginkább azzal került be a nemzetközi hírekbe, hogy Vitalij Klicsko az egykori világbajnok sztárbokszoló, Kijev polgármestere azt mondta,

Legközelebb mit küldenek? Párnákat?,

amikor a német védelmi miniszter, Christine Lambrecht bejelentette, hogy fegyvert nem, de katonai felszereléseket, így ötezer sisakot biztosítanak Ukrajnának.

Scholz-cal szemben egyre komolyabb volt az elégedetlenség mind belföldön, mind a nemzetközi szövetségesek körében, amikor a ZDF-nek szerdán végül azt mondta, hamarosan elutazik Moszkvába, bár azt nem árulta el, hogy pontosan mikor. Vélhetően a vasárnap kezdődő washingtoni látogatása után, melyen találkozik Joe Biden amerikai elnökkel is. Hozzátette, hogy ő is beszélt Putyinnal, noha a hivatalos jelentések szerint csak december 21-én, és a határozott fellépést e beszélgetés után is sokan hiányolták, a legkeményebb mondatait ugyanis Schrödernek címezte:

Ha jól értem a német alkotmányt, akkor csak egy kancellár van, és az én vagyok. Nem kértem a tanácsát, és ő sem adott nekem.

Tény, hogy nem Schröder az egyetlen oroszbarátnak mondható német szociáldemokrata politikus, a Brandeburg tartományt 11 éven át vezető korábbi SPD-elnök, Matthias Platzeck jelenleg a Német-Orosz Fórum elnöke, de Dietmar Woidke, Brandenburg jelenlegi vezetője és Mecklenburg-Elő-Pomeránia kormányfője, Manuela Schwesig is megértőnek mutatkozik az oroszokkal.

Az oroszbarátságnak van hagyománya Németországban, különösen az SPD-nél. Kezdődött ez Willy Brandt kancellár enyhülési politikájával az 1970-es években, aztán folytatódott Schröderrel, akinek orosz kötődése politika karrierjének végeztével csak még nyilvánvalóbb. Már kancellárként rábólintott a gázvezeték tervére, majd leváltása után nem sokkal az orosz többségi tulajdonban levő Nord Stream AG, az Északi Áramlat gázvezeték tulajdonosa és üzemeltetője igazgatóságának elnöke lett, aztán szerepet vállalt a Rosznyefty vezetésében, a 2014-es orosz-ukrán konfliktus közepette pedig Szentpéterváron ünnepelte 70. születésnapját Putyinnal.

Scholz – fiatalkori nézeteivel szemben – alapvetően nem pártja oroszbarát részéhez tartozik, sőt a CDU-val alkotott nagykoalíció megkötésekor is arra törekedett, hogy pártja ne olyan külügyminisztert delegáljon, aki támogatná az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítését. Pénzügyminiszterként a hadászati kiadások emelését támogatta, de nem háborúpárti, el is mondta, hogy orosz támadás esetén sok mindent lehetségesnek tart, de a katonai megoldást nem. Ami azért tetszik a jelenlegi koalíciós partnereknek is, mert ez alighanem azt jelenti, hogy addig sem indítják be az Északi Áramlat 2-t.

Az SPD-n kívül a Zöldekből és a liberális FDP-ből álló kormányon belül is megoszlanak ugyanis a vélemények arról, hogy mit kezdjenek a technikailag tavaly óta kész gázvezetékkel. Környezetvédelmi problémákat is felvet az üzembe helyezése, legfőképp pedig Németország még inkább kiszolgáltatná magát vele az orosz földgázszállításnak, aminek a politikai vitákban való felhasználásától nem szokott elzárkózni Putyin.

A koalícióban környezetvédelmi aggályaik mellett a Zöldek hangoztatják a leginkább azt is, hogy Oroszországgal és Kínával szemben erőteljesebben kellene fellépni az emberi jogok megsértése miatt. Márpedig jelenleg ők adják a külügyminisztert Annalena Baerbock személyében, aki a párbeszéd és a keménység ötvözésében hisz.

Baerbock járt is a kormányváltás óta Oroszországban – Szergej Lavrov külügyminiszter fogadta –, de Merkel óta a külpolitikacsinálás helyszíne elsősorban a kancellária. És Scholz megfontoltabb, mint Baerbock vagy az Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért többször felszólaló szabaddemokrata vezető, Christian Lindner pénzügyminiszter.

A kancellár elővigyázatos, akárcsak az elődje, de egyelőre nála hiányzik a határozott kiállás, noha Merkel is mindig az utolsó pillanatig kivárt egy-egy döntéssel.

A körültekintés azért is fontos mind Oroszország, mind Kína esetében, mert – a szankciók ellenére – rengeteg gazdasági kapcsolatuk van Németországgal. Scholz azt, hogy a még be nem üzemelt Északi Áramlat 2-t soha ne használják, nem is támogatja, azt viszont megpendítette, hogy ideiglenes szankciók része lehet az üzembe helyezés elhalasztása.

Holott Németország a világ egyik legnagyobb fegyverexportőre, Scholz attól is vonakodik, hogy fegyvereket exportáljanak egy válságövezetbe. Nem is szokása ez a németeknek, és történelmi okokból főleg nem az a korábbi Szovjetunió felé masírozni.

Ráadásul Scholzot azért választották meg tavaly, mert az SPD élén neki sikerült azt bemutatnia, hogy ő a legjobb Merkel-utód. Ehhez illeszkedik, hogy a normandiai formátumot támogatja, azaz a tárgyalásos megegyezést Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország részvételével. De ehhez is el kellene kezdenie cselekedni, hiszen Merkel a 2014-es konfliktus idején heti rendszerességgel beszélt az orosz elnökkel.