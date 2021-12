Márki-Zay Péter Lengyelországnak is megmutatja magát

Donald Tusk néppárti vezetővel és a varsói főpolgármesterrel is találkozik az ellenzéki jelölt.

Folytatja európai turnéját Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay ezúttal Varsóba látogat, ahol a Mindenki Magyarországa Mozgalom szerdai közleménye szerint az Európai Néppárt elnökével, Donald Tuskkal, valamint a lengyel ellenzék egyik vezetőjével, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterrel is tárgyalni fog.

A hódmezővásárhelyi polgármester két napot tartózkodik majd Lengyelországban, ahol további találkozói is lesznek. Összefut Bogdan Klich szenátorral, volt honvédelmi miniszterrel, Radoslaw Sikorski európai parlamenti képviselővel, volt külügyminiszterrel, valamint Szymon Holowniával, aki civil jelöltként indult a 2020-as lengyel elnökválasztáson. A Visegrad Insight találkozóján is részt vesz, ahol politikusokkal, diplomatákkal és újságírókkal találkozik.

Érdekesség, hogy szombaton tervezték bejelenteni a megújult európai populista szélsőjobb blokk létrejöttét, épp Varsóban, bár a 444 cikke szerint bizonytalan ennek megtörténte belső konfliktusok miatt.

A közlemény felidézi a turné legutóbbi állomását, a november közepi brüsszeli látogatást, ahol többek közt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt frakcióvezetőjével találkozott; illetve a pozsonyi útját is, ahol pedig Mikulás Dzurindával, az Európai Néppárt pártalapítványának vezetőjével, volt szlovák miniszterelnökkel beszélgetett el. Márki-Zay Magyarországon is találkozott diplomatákkal, így a brit és amerikai nagykövettel/ügyvivővel is.