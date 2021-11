Undorító, nyákos, mérgező habban csobbanak az emberek Delhiben

Vegyes szennyvíz okozza a Jamuna folyam habzását, de a rituálékat így is végre kell hajtani.

Mérgező hab lepte be az indiai Delhin átfolyó Jamuna folyót szerdára – írja a CNN. A portál szerint épp most van a hinduk egyik szent ünnepe (Cshat Pudzsa), ami során meg szoktak mártózni a folyóban, ezt teszik most is, dacolva az egészségi kockázatokkal.

A Himalájából eredő, a Gangesz egyik ágaként jellemezhető 1376 kilométeres folyamba szennyvíz és ipari szennylé is beleömlik, ez képezheti a habot. Sok ammónia és foszfát található benne, ami légúti és bőrproblémákat okozhat.

Az egyik hívő azt mondta a Reutersnek, sok választásuk nincs, ez a vallásilag kötelező rituálé, át kell esni rajta.

A Press Trust of India szerint 15 hajót vezényelt ki a kormány, hogy szedjék össze a habot, ami már így is nagy kárt okozott. Bhim Szingh szakértő szerint a Jamuna ezen szakasza évek óta halott folyó, nincsenek benne halak, a madarak is elkerülik. A folyó a kezeletlen szennyvíz miatt sötét színű és nyákos, műanyag szemét borítja a partjait.

Ami szörnyű még, hogy a folyó szennyezéséért felelős nagyváros a lejjebb fekvő településeknek is összedzsuvázza a vizet. Márpedig sok lakos innen öntözi földjeit, hordja fürdéshez és iváshoz a vizet. Indiában általános a természetes vizek irtózatos szennyezése, 2017-ben például meggyulladt egy tó Bangalore mellett, mert olajszármazék került bele.