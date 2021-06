Magyarország újra vétózott az EU-ban, hogy megmentse Kínát egy elítélő nyilatkozattól

Április közepe óta harmadszor vétózott meg Magyarország egy Kínát elítélő EU-s külpolitikai nyilatkozatot pénteken – írta meg a 444.hu.

Az EU 26 tagállama a hongkongi elnyomás miatt akarta volna Kínát elítélni. Hongkongban idén először tiltották meg, hogy a helyi polgárok megemlékezzenek az 1989-es Tienanmen téri vérfürdő évfordulójáról, a rendezvény főszervezőjét őrizetbe is vették. Az EU elítélő nyilatkozatát német külügyi források szerint egyetlen ország akadályozta, meg, Magyarország.

magyar kormány áprilisban és májusban is megvétózott már Kínát elítélő nyilatkozatokat, Szijjártó Péter külügyminiszter szerint azért, mert ezeknek nincs semmi értelmük, úgysem változik tőlük semmi sem. A közelmúltban a magyar kormány megvétózott egy tűzszüneti felhívást is a gázai konfliktus idején, illetve egy megállapodást afrikai és karibi országok sorával, mert a szövegben szerepelt volna a “gender” kifejezés.

A hírt előbb a német kormány külügyi államtitkára, Miguel Berger adta közzé a Twitteren, majd a német parlament külügyi bizottságának vezetője, Norbert Röttgen posztolt az ügyben.

Hungary again blocked an EU-Statement on #Hongkong. Three weeks ago it was on Middle East. Common Foreign and Security Policy #CFSP cannot work on the basis of a blocking policy. We need a serious debate on ways to manage dissent, including qualified majority voting. @eu_eeas

— Miguel Berger (@MiguelBergerAA) June 4, 2021