A britek ezúttal nem bízzák a véletlenre, karanténba zártak egy egész várost

Leicesterben drasztikusan megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, így a kormány döntése nyomán visszatérnek a márciusi állapotokhoz. Az egészségügyi miniszter a támogatásáról biztosította a lakosokat, a polgármester viszont fájlalja, hogy őket kihagyják a döntésekből.

Annak ellenére, hogy Magyarországon például csak nemrég ért véget a járvány első szakasza, sokan már a koronavírus második hullámától tartanak. A kutatók egybehangzó véleménye, hogy a félelemnek van alapja, és dacára annak, hogy a többség az őszre várja a vírus újbóli berobbanását, a kínai és a dél-koreai példa azt mutatja, akár sokkal hamarabb is itt lehet a baj.

Bár a termelés alig pár hónapra állt csak le a tavasszal, a világgazdaság nagyon megsínylette ezt az időszakot, azóta is éles vita tárgya, hogy valóban szükség volt-e a szigorú intézkedésekre. Az biztos, hogy a lépések súlyos gazdasági válságot idéztek elő, így nem kizárt, hogy a döntéshozók csak a legvégső esetben fognak újra a tavaszihoz hasonló, egész országra kiterjedő szigorító intézkedéseket bevezetni, így elképzelhető, hogy a jövőben inkább térségeket, városokat vesznek karantén alá. Mint ahogy az történt a 330 ezer lakosú angliai Leicesterben.

Bár több helyen is előfordult már, hogy bizonyos korlátozó intézkedéseket újra bevezettek, Leicester az első olyan európai város, ahol újra karantént rendeltek el. Ez már csak azért is érdekes helyzet, mert az Egyesült Királyság többi részén fel sem vetődött, hogy újra szigorítsanak, sőt fokozatos lazítás zajlik. Épp ezért rengeteg kétség kísérte a döntést, amire azért volt szükség, mert drasztikusan megnőtt a városban és közvetlen környékén az új fertőzöttek száma. Matt Hancock egészségügyi miniszter már június közepén arról beszélt, hogy Leicesterben új erőre kapott a járvány, arányaiban sokkal több a fertőzött, mint az ország más területein. A helyi szintű lezárás ötlete akkor még nem vetődött fel, a város polgármestere, Sir Peter Soulsby is azon a véleményen volt, hogy a lezárás semmit nem oldana meg. A számok azonban vészesen növekedtek. Az összes megbetegedés negyedét június első két hetében regisztrálták a városban, csak az utóbbi két hétben 900 esetet.

A szakemberek és a város vezetői először a lehetséges gócpontokat, iskolákat és nagyobb gyárakat igyekeztek szigorúbb ellenőrzés alá vonni, de ez nem vezetett eredményre. Végül Boris Johnson – aki előbb félvállról vette az első hullámot, majd maga is megbetegedett – elrendelte a karantént, amit Hancock hétfő este jelentett be. Ennek értelmében bizonytalan időre egész Leicester, valamint az agglomerációhoz tartozó Birstall, Glenfield és Oadby visszatér a márciusi állapotokhoz.

Ennek nyomán kedden bezárt minden olyan üzlet, ami a létfenntartás szempontjából nem fontos, így az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül gyakorlatilag minden. Az iskolák is hasonló sorsra jutnak csütörtöktől, azt azonban kikötötték, hogy az oktatási intézmények ugyanúgy várják majd a családi helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekeket, és azokat, akiknek a szülei a munkájuk miatt nem tudják megoldani a felügyeletet.

A változás érinti például a Premier League harmadik helyén álló futballcsapatot is. Jelenleg nem kizárt, hogy elhalasztják az együttes három hazai bajnokiját, miként az is lehetséges megoldás, hogy semleges pályán játsszák le a meccseket. Egyelőre akkora a bizonytalanság, hogy a klub szóvivője sem tudott semmi közelebbit mondani arról, mi lesz a megoldás.

Hanckok már a legelején igyekezett elejét venni a bizonytalanságnak és a pániknak, a parlamentből üzent a lakosságnak, hogy mindenben támogatni fogják őket. A város lezárása azonban nagy és bonyolult munka.

Az ország többi részén épp folyamatban van a korábban bevezetett korlátozások enyhítése, de Leicester kivétel lesz, így a kocsmák, kávézók és mozik ez után sem nyithatnak ki, és arra is gondja lesz a hatóságoknak, hogy minél kevesebben mászkáljanak a szabadban. Hanckok emellett arra kér mindenkit, hogy ha nem életbevágóan fontos ügyről van szó, ne utazzon Leicesterbe a következő hetekben, a helyiek pedig ne hagyják el a várost.

Ebből adódhatnak gondok, hiszen ahogy Magyarországon is tapasztalható volt, hogy a budapestiek amint tehették, vidékre utaztak, Leicesterben is ott a veszély, hogy az emberek elmenekülnek a városból a karantén elől. A kormány ezt el akarja kerülni, így bevetik a rendfenntartó erőket is. A nottinghami rendőrség már jelezte, hogy bár nem számítanak nagy emberáradatra, büntetik majd azokat, akik a hétvégén Leicesterből érkeznek a városba. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessék, minél előbb meg kell teremteni a jogi kereteket. Ennek szükségességére Hanckok is utalt a Sky Newsnak adott nyilatkozatában: azt mondta, napokon belül meglesznek a szükséges jogszabályok.

Nincs feltétlen összhang

A szigorítások mellett a tesztelésre is nagyobb figyelmet fordítanak. A városban eddig három tesztközpont működött, ezek mellé nyitottak meg kedden egy negyediket, ezen felül rengeteg otthoni tesztet is küldtek a városba, hogy minél szélesebb körben tudják vizsgálni a fertőzöttséget. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy a lakosság együttműködése nélkül nem lesz sikeres a kutatás, így mindenkit arra kérnek, hogy ha csak a legenyhébb tüneteket is érzi, azonnal jelentkezzen tesztelésre.

Ám apróbb súrlódások már most jelentkeznek a város vezetése és a kormány emberei között. Szerda reggel a polgármester egy tévéműsorban azt nyilatkozta, hogy a kormány nem osztja meg velük a részletes fertőzöttségi adatokat, és a döntések előkészítéséből is kihagyják őket.

Jó lett volna, ha a kormány már az elejétől egyeztet velünk, és nem halogatja a döntést tizenegy napon keresztül. Ez nagyon hosszú idő volt, közben pedig a vírus csak terjedt

– nyilatkozta Soulsby a Breakfast TV-nek.

Akárhogy is, a leicesteri karantén fontos lehet a briteknek, nem csupán azért, mert megakadályozza a vírus további terjedését, hanem azért is, mert tapasztalatokat is gyűjtenek vele, így ha hasonló intézkedésre kényszerülnek, már e tudás birtokában intézkedhetnek. A korlátozások a tervek szerint a következő két hétben biztosan érvényben lesznek, ezt követően felülvizsgálják a döntést.

Kiemelt kép: Justin Tallis/AFP