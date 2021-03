Lutonban hagyott több tucat magyart a WizzAir

Megközelítőleg 50 utas maradt le a Wizz Air vasárnap esti, Lutonból Budapestre tartó járatáról, pedig az indulás előtt két órával már ott voltak a repülőtéren.

Az egyik szerencsétlenül járt utas a 24.hu-nak arról beszélt, terhes nő és mozgáskorlátozott, tolószékes férfi sem fért fel a gépre, ami egyébként kis késéssel, 9 órakor szállt fel.

Miután kiértünk a reptérre, beálltunk a sorba, de azt mondták, álljunk a sor végére, mert más járatokra zajlik egyelőre az utasfelvétel. Ez azért volt különös, mert a kijelző szerint mindegyik gépre be lehetett volna ott csekkolni. Így kígyózó sor alakult ki, és végül le is késtük a gépet önhibánkon kívül

– mondta a férfi.

Arról is beszélt, egyik ismerőse feljutott a repülőre, és állítása szerint mindössze 8-10 ember volt a fedélzeten.

A helyszínen alá akartak velük íratni egy papírt, hogy 70 fontért átteszik máskorra a foglalásukat, de ebbe nem mentek bele, mert nem ők voltak a vétkesek.

A gép indulása óta csaknem egy nap eltelt, de még mindig nincs arról információjuk, ki és hogyan fogja őket kárpótolni.

A repülőtér és a WizzAir egymásra mutogat, egyik sem akarja felvállani a felelősséget a hibáért. Nem tudni, hogy visszakapjuk-e a jegy árát, ahogy azt sem, hogy mikor mehetünk végre haza. Jelen állás szerint talán szerdán tudunk majd repülni, de ez is problémás, mert hétfőn szigorodtak a brit szabályok, és csak nyomós indokkal lehet elhagyni az országot. A WizzAir arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy ez egészen pontosan mit jelent a számunkra

– magyarázta.

A férfi és párja most költözik haza Magyarországra, a dolgaikat autóval hozták haza. Most – reményeik szerint csak szerdáig – egy, a repülőtérhez közeli szállodába költöztek, hiszen nem volt hirtelen hová menniük.

Úgy számoltak, ha nem kapnak semmilyen kártérítést, akkor körülbelül 800 fontos, átszámítva közel 350 ezer forintos anyagi kárt szenvednek el, arról nem is beszélve, hogy több ügyet már a hét elején el kellett volna intézniük itthon.

A Wizz Air az AIRportal.hu megkeresésére megerősítette, hogy utasainak egy csoportja, akik a W6 2202 számú, London-Luton és Budapest között közlekedő, 2021. március 7-i járatra váltottak jegyet, sajnálatos módon lemaradtak a járatról.

Mint írták,

a légitársaság belső vizsgálata szerint a földi kiszolgáló cég felelős a történtekért. Az eset kapcsán teljes felelősséget vállalunk, azt azonban fontos látni, hogy a folyamatosan változó utazási korlátozások miatt a kollégáink és a partnereink naponta több ezer dokumentumot ellenőriznek azért, hogy megbizonyosodjanak róla: a légitársaság és az utasok egyaránt megfelelnek az összes aktuális utazási feltételnek. Ez a folyamat pedig számos esetben hosszas sorbanállást okozhat a beszállópultoknál. Az érintett utasok, amennyiben igénylik, térítésmentesen átfoglalhatják a jegyüket egy másik járatra, vagy visszatérítjük számukra a jegyár 100 százalékát, illetve a jegyár 120 százalékának megfelelő összeget is visszaigényelhetnek WIZZ pontokban. A károsult utasok a 261/2004/EK számú rendelet alapján a visszatérítésen felül 250 eurós kompenzációban is részesülnek, amelyhez a kérelmet a wizzair.com weboldalon nyújthatják be.