Egy amerikai férfi Obama nevében próbált meg fegyvert venni

Nem sikerült neki.

A Tennessee állambeli Chattanooga rendőrsége azzal gyanúsít egy helyi férfit, hogy Barack Obama nevével visszaélve próbált meg fegyvert vásárolni. A NewsChannel9 tévécsatorna beszámolója szerint Robert Joseph Hallick tavaly novemberben a saját nevében próbálkozott, de akkor a kérelmét visszautasították, mert Michiganben letartóztatási parancs van ellene érvényben.

Hallick január 21-én aztán ismét megpróbálta, ezúttal azonban a volt amerikai elnök nevét használta az iraton, sőt, egy, az amerikai belügyminisztérium fejlécével ellátott levelet is csatolt, amelyen szerepelt az elnöki pecsét. Hallickot most többek között csalással és személyazonosság ellopásával gyanúsítják. A férfiról egyébként képet is közölt a tévécsatorna és egyáltalán nem hasonlít Obamára.