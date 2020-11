Trump tévesen azt mondta, hogy megnyerte a választást

Több millió ember szavazott ránk, de emberek egy nagyon szomorú csoportja ezt szeretné elvenni tőlünk – mondta Donald Trump magyar idő szerint szerda reggeli sajtótájékoztatóján.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy a republikánusok megnyertek olyan államokat, amelyekről nem is álmodtak, például Floridát. Trump szerint megnyerték Georgiát is, bár a sajtótájékoztató idején ez még egyáltalán nem volt biztos. Hozzátette azt is, hogy Arizonát még azelőtt Joe Bidennek adták, mielőtt az biztos lett volna és ez nem fair.

Az elnök kijelentette, hogy gyakorlatilag megnyerte az elnökválasztást, annak ellenére, hogy három államban (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin) még összesen több millió levélszavazatot nem számoltak meg, így még egyáltalán nincs eldöntve a választás.