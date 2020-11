Joe Biden türelmet kért és gratulált minden létezőnek

Ilyet is rég látott az amerikai nép: ottani idő szerint késő este sem az történt, hogy kiállt valamelyik elnökjelölt beismerni a vereségét vagy épp ünnepelni a győzelmét. A demokrata Joe Biden azért állt ki a delaware-i Wilmingtonban lévő bázison a hívei elé, hogy közölje: nyugi, szusszanjatok, ügyesek voltatok, kis türelem még belefér, menni fog.

Koronabiztos eseményen, autódudálás közben tartotta meg rövid beszédét felesége társaságában, az egésznek egy fura balkáni esküvői hangulata volt emiatt. Elmondta, sejtették, hogy hosszú lesz ez az éj, de hogy ennyire, azt azért nem. Egy út van, hogy megnyerjék a választást: türelmesnek kell lennünk, amíg a szavazatszámlálás kemény munkája végbemegy, minden szavazatot megszámolnak.

Többször is vidáman és optimistán hangoztatta, jól érzi magát, hisz Arizonát is sikerült megnyerni, Minnesotát pláne, Georgiában is jönnek fel (itt szoros az állás amúgy, de pont a demokratáknak kedvező városi körzetekben zajlik még a számolgatás), Michigannel kapcsolatban jó érzései vannak, Pennsylvaniában is nagyon optimistán reménykedik. Nagy megfejtés nem volt, amikor kijelentette: nem neki, nem is Trumpnak, hanem az amerikai népnek kell eldönteni, ki nyerjen, majd gratulált a helybéli demokrata győztesnek. Kurta beszéde végén nagyon megköszönte mindenkinek, aki részt vett ebben a demokratikus folyamatban. Azt kérte, tartsák meg a hitet magukban, igenis megnyerik a választást.

Dudaszó és taps kíséretében vonult le a színpadról nejével, az meg majd kiderül, a balkáni ünnepi hangulat balkáni káoszba csap-e át.