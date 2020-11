Biden nyerte Wisconsint, 248 elektori szavazata van

A CNN és az Associated Press számításai Joe Biden nyerte meg az egyik csatatér államnak számító Wisconsint, amellyel újabb 10 elektori szavazatra tett szert és ezzel nagyban megnehezíti Donald Trump újraválasztását. A demokraták elnökjelöltje 248, a republikánus Trump jelen állás szerint 214 elektori szavazattal rendelkezik, a győzelemhez 270 kell.

Amint arról nemrég beszámoltunk, az elnök stábja hivatalosan bejelentette, hogy újraszámlálást fognak kérni Wisconsinban, mert állításuk szerint több szabálytalanság is történt, bár más források semmi jelet nem találtak erre. Később Bill Stepien kampánymenedzser arról is beszélt, hogy jogi eljárást indítanak azért, hogy Michiganben leállítsák a szavazatok számlálását, mert állítólag a stáb tagjai több helyen nem tudták figyelemmel követni a voksok összesítését, ami törvénytelen. Michiganben szűken, de Biden vezet, ha azt az államot is megnyeri, még közelebb került a Fehér Házhoz.

Korábban már megírtuk, hogy egyelőre azért nem tudni az elnökválasztás eredményét, mert a koronavírus-járvány miatt idén igen nagy számban választották az amerikaiak a levélszavazást a személyes megjelenés helyett. A levélben érkezett szavazatok összeszámlálása államonként eltérő, van, ahol már a választás napja előtt elkezdik az összesítést, máshol csak az urnazárás után, így a szokásosnál nagyobb számú levélszavazatok számolása hosszabb időt vesz igénybe.