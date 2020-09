Sztálinnal emlegetik egy lapon Orbánt egy finn újságban, Kovács Zoltán tiltakozik

A diktátorok viselkedéséről írt cikket a legnagyobb finn napilap – írja a Hvg.hu. A szemle alapján Helsingin Sanomat olyan példákat hoz fel, mint a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka, Sztálin, a volt iraki diktátor, Szaddám Huszein és Orbán Viktor. Magyarországot a cikk autoriter, illetve hibrid rezsimként emlegeti, és kitér arra is, hogy miként kerültek közpénzek Orbán köréhez például építési munkák révén. Az írás szerint a miniszterelnök 2010 óta mindent megtesz azért, hogy egy a 2002-es hasonló választási vereség ne ismétlődhessen meg: törvényeket írt újra, és szigorúbban fogja a médiát, illetve a független intézményeket.

A cikkre a Twitteren reagált Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki botrányosnak nevezte az írás hangnemét, különösen úgy, hogy a Helsingin Sanomat „megkezdte a finn médiapiac felvásárlását, mellyel félmonopóliumot érne el”. Kovács arra is emlékeztetett, hogy Orbán volt az, aki 1989-ben, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén a szovjet csapatok kivonását követelte Magyarországról.

(2/3) Let me remind everyone that it was the Hungarian PM who spoke up for the withdrawal of Soviet troops in 1989 at the reburial of Imre Nagy and his fellow martyrs. With these statements, @hsfi didn’t simply offend the PM but also the Hungarian people. pic.twitter.com/AgcqbcGhs2

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 1, 2020