Ezrek gyűltek össze Minszkben ott, ahol néhány napja lelőttek egy tüntetőt

Mintha egy fociőrült ország váratlanul, történetében először kijutott volna a focivébére – a Guardian tudósítója így jellemzi a jelenlegi hangulatot Minszkben, ahol ma is több ezren vonultak utcára.

The only thing I can compare the atmosphere today to is “football mad country that has just unexpectedly qualified for World Cup for the first time”.

It’s quite extraordinary given the violence of a few days ago and the fact Lukashenko has not yet left…. pic.twitter.com/BV8FEO5cup

— Shaun Walker (@shaunwalker7) August 15, 2020