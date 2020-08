Szívszorító videón, amint egy bejrúti nagymama zongorázik a romos lakásában

Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni a legendát, miszerint a Titanic zenészei az utolsó pillanatig játszottak a süllyedő hajón. Némiképp erre emlékeztet az alábbi videó, amin az látható, amint egy bejrúti nagymama a lakásában zongorázik, miközben a robbantás után összetört berendezés és törmelékek veszik körül.

Az idős nő unokája azt mondta, nagymamája így küzdi át magát a fájdalmon, és békére, reményre lelt a lakás egyetlen sértetlenül maradt tárgyánál ülve.

A grandmother played "Auld Lang Syne" on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was "pushing through her pain" in a moment she described as "beauty from ashes." https://t.co/voGycIFENh pic.twitter.com/9d7rGFQyIT

— ABC News (@ABC) August 5, 2020