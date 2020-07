Videón, ahogy egy volt amerikai-focista elkap egy lángoló ház harmadik emeletéről kidobott gyereket

A volt amerikaifoci-játékos, és veterán haditengerész Blanks egy barátjánál volt az arizonai Phoenixben július 3-án, pénteken reggel, amikor őrült ordítozást hallott. Rögtön, mezítláb rohant ki, hogy megnézze, mit történik. A szemközti ház felső szintje lángokban állt és sűrű fekete füst ömlött belőle – írja a Washington Post.

Blanks észrevett egy nőt egy harmadik emeleti erkélyen, aki egy kisgyereket tartott a karjaiban, a hatalmas lángok egyre jobban megközelítették őket. Akkora már több ember összegyűlt az égő ház előtt, az emberek azt kiabálták a nőnek, hogy dobja ki a gyereket, mert nincs más esély megmenekülésére.

Blanks még távol állt, amikor az anya átemelte a gyereket a korláton. A férfi azt mondja, hirtelen csőlátása lett, semmi mást nem látott, csak a zuhanó gyereket. Odarohant és elkapta a kicsit, amivel megmentette az életét.

WATCH: When a 3-year-old boy was dropped from the third story of a burning building in Arizona, a former football player dove to catch him. That man was Phillip Blanks, a retired U.S. Marine, who saved the boy just before he hit the ground. pic.twitter.com/Hnq51iNu0E

— CBS News (@CBSNews) July 9, 2020