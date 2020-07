„Ha befogod a szád, nem lesz baj” – Peking bedarálja Hongkong szabadságát

– így reagált Anson Wong Yu-yat hongkongi ügyvéd, miután hétfőn kiderült, milyen új hatalmat kapott a város rendőrsége az előző héten Peking által elfogadott, és Hongkongra erőltetett új nemzetbiztonsági törvény betartatására.

A nyugati országok és jogvédő szervezetek által elítélt jogszabály alapján szeparatizmus, felforgatás és terrorizmus, valamint más országokkal való összejátszás miatt is elítélhetnek hongkongiakat akár életfogytiglani börtönbüntetésre. A törvény lehetőséget ad nem Hongkongban élő külföldiek letartóztatására is. A letartóztatottakat aztán titkos bírósági tárgyalásokon, esküdtszékek nélkül ítélhetik el, sőt akár Kínába is vihetik őket, hogy az ottani, a Kommunista Párt irányítása alatt álló bíróságok döntsenek a sorsukról.

Jogvédők arra hívták fel a figyelmet, hogy a törvény szándékosan homályosan határozza meg, pontosan milyen cselekedetek számítanak a jogszabály megsértésének, és attól tartanak, azt rá lehet húzni bármi, amire Peking akarja. A törvény például terrorizmusként könyveli el a tömegközlekedés akadályozását, amit rendszeresen alkalmaztak szabadságjogokat védelmező, illetve követelő tüntetők a tavaly kirobbant demonstrációk során.

Hétfőn aztán kiderült, hogy a rendőrség

Az új jogszabályok alapján például a hongkongi hatóságok megtehetik, hogy letartóztatják a Facebook valamelyik munkatársát Hongkongban, ha a cég nem adja át egy olyan, az Egyesült Államokban élő felhasználó adatait, akit a kínai hatóságok nemzetbiztonsági veszélynek tartanak. Végül az is elképzelhető, hogy a közösségi oldalt betiltják Hongkongban, ha nem működik együtt.

Az új szabályokra reagálva a TikTok videómegosztó alkalmazás kedden bejelentette, hogy a következő napokban teljesen kivonulnak Hongkongból. Egy nappal korábban a Facebook, a WhatsApp, a Twitter és a Google is közölte, hogy ideiglenesen leállítják az együttműködést a hongkongi hatóságokkal, és nem adnak át semmilyen információit a felhasználóikról a helyi rendőrségnek. Ugyanezt tette kedden a konferencia-beszélgetéseket lehetővé tevő Zoom, valamint a LinkedIn közösségi oldal is.

Elsőként, még vasárnap, a hongkongi tüntetők körében népszerű brit Telegram csetalkalmazás jelentette be, hogy nem ad át adatokat a felhasználókról a hongkongi hatóságoknak. Egyre nagyobb a nyomás alatt van az Apple is, hogy deklarálja ugyanezt a lépést, de cég a Bloomberg cikke szerint egyelőre csak vizsgálja ennek lehetőségét.

Közben a letöltési listák élére került Hongkongban a Signal nevű, titkosított kommunikációt biztosító csevegőalkalmazás. A cég Twitter-oldalán jelezte, ők is szívesen bejelentik, hogy mostantól nem adnak át felhasználói adatok a hongkongi rendőrségnek, de ilyet soha nem csináltak eddig sem, sőt nincsenek is adataik a felhasználókról, amit átadhatnának.

Mike Pompeo egy erős szövegű közleményben reagált Peking lépéseire, kijelentve, hogy „a kínai Kommunista Párt tovább folytatja a szabad Hongkong elpusztítását”. Az amerikai külügyminiszter orwelli lépésnek nevezte, hogy a hatóságok már el is kezdték száműzni a könyvtárakból a pártot kritizáló könyveket, politikai szlogeneket tiltanak be, és iskolákat kényszerítenek cenzúrára. Ezt a kijelentést azután tette, hogy

hongkongi könyvtárak eltávolítottak a polcokról legalább kilenc könyvet, amiket demokráciapárti védő emberek írtak, az iskolákat pedig arra utasították, hogy tüntessenek el minden olyan írást a tananyagokból, ami ellentétes a nemzetbiztonsági törvénnyel.

A hongkongiak igyekeznek kreatív módszerekkel túljárni a hatóságok eszén, hogy tiltakozásuknak hangot adjanak, miután a új törvény betiltott több, az elmúlt években a tüntetők által használt jelmondatot. A kínai írásjelek többféle értelmezéseit használják ki, angol rövidítéseket és számokat használnak a tiltott szlogenek terjesztésére, vagy éppen Mao-idézeteket helyeznek azokra a színes posztitekre, amiken korábban a tüntetőket támogató szövegek voltak olvashatók.

Egy másik módszer, hogy üres fehér lapokat tartanak fel tiltakozásképpen. Ezt tették egy bevásárlóközpontban tartott tüntetésen, ahol pár százan álltak így csendben. A rohamrendőrök azonban feloszlatták a tüntetést, és nyolc embert letartóztattak. Még egy olyan a graffitit is eltávolították az egyik útról, ami az kínai himnusz első sorát (Felkelni! Kik nem akarnak rabszolgák lenni!) tartalmazta.

