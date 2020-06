„Sosem szégyelltem magam ennyire” – szétvertek egy tüntetést, hogy Trump kelléknek használja a Bibliát

– mondta a washingtoni Szent János templom plébánosa, Robert Fisher, amikor a Fox News épületében ülve meglátta Donald Trump amerikai elnököt, ahogy az épület előtt áll hétfőn kora este, kezében a Bibliával, amit lánya, Ivanka Trump a Max Mara táskájából vett elő, hogy odaadja neki.

Mariann Edgar Budde, a washingtoni episzkopális egyházmegye püspöke szintén felháborodva nézte a jelenetet. Az elnök nem imádkozott, amikor felkereste a Szent János-templomot, és nem tett említést országunk gyötrő problémáiról – mondta a püspök, aki szerint Trump politikai célokra használta fel a templomot, és kellékként a Bibliát.

Az elnök nem akart mást a nagy felháborodást kiváltó hétfői akcióval, csak egy szimbolikus tettel jelezni, hogy ura a helyzetnek, miután az előző napokban azzal cikizték a sajtóban és a közösségi oldalakon, hogy a magát határozott vezetőként beállító elnök a Fehér Ház bunkerében bújt el, miközben az épület körül tüntetők demonstrálnak a rendőri erőszak ellen.

A tervet, hogy Trump meglátogatja az amerikai elnökök templomaként ismert Szent Jánost, igyekeztek titokban tartani. Sajtóbeszámolók szerint Trump a lányával együtt találta ki, hogy ellátogatnak az egy nappal korábban egy tűzben megsérült épülethez. Egy gond volt csak: az odavezető utat tüntetők zárták el.

This was the scene outside of the White House on Monday as police used tear gas and flash grenades to clear out peaceful protesters so President Trump could visit the nearby St. John’s Church, where there was a parish house basement fire Sunday night https://t.co/nFrCqYpqZR pic.twitter.com/DVP11iiVIh

— The New York Times (@nytimes) June 2, 2020