A házmester fújta fel a ház falára, hogy Nem kapok levegőt

Kedd reggelre virradóan az ajtókra ragasztott üzenetben értesített bennünket az apartmanház menedzsmentje, hogy városrészünk, Venice Beach bevásárlóutcáján az Abbot Kinney-n tüntetés várható. Arra kértek bennünket, hogy – bár az épületbe csak kóddal lehet bejutni – mindenki győződjön meg arról, a lakás bejárati ajtaja kulcsra van zárva, és csak a legszükségesebb esetekben hagyjuk el az épületet, akkor is bizonyosodjunk meg, bezártuk magunk után a bejárati- és garázsajtót.

A házmester a rongálások megelőzése érdekében és a lakók tüntetőkkel való szolidaritását kifejezve a ház falára graffity-spray-vel írta fel este, hogy I Can’t Breath (Nem kapok levegőt) és a BLM rövidítést (Black Lives Matter – A feketék élete számít), amik a megmozdulások szlogenjeivé váltak. A feliratokat minden második épületen látni lehet, de sokan kartonpapírokra írt rövidítéssel vagy a pólókra, baseballsapkákra nyomtatott szövegekkel díszítve járnak az utcán.

Sajátos üdvözlési formaként is megjelent a Black Lives Matter – a feketéket üdvözlik így a fehér járókelők, hogy ezzel a gesztussal is kifejezzék, mellettük állnak.

Venice Beach-en reggeltől alacsonyan köröznek a rendőrségi helikopterek, és szirénázó rendőrautó-konvojok haladnak végig a Venice Boulevardon óránként többször. A helyzet napok óta az amerikai akció- és katasztrófafilmek jeleneteit idézi – megrongált épületek, betört és bedeszkázott kirakatok, aktív rendőri és katonai jelenlét jellemző. A megmozdulások kezdete óta a feszültség tapintható a – még nyitva tartó – boltokban is, ahol ugyan továbbra is az udvarias amerikai magatartás jellemző, de az egyébként is elidegenítő maszkviselés mellett most mintha még nagyobb távolságot tartanának az emberek egymástól. Emellett viszont az is érzékelhető, hogy a színesbőrűekkel különösen udvariasak a fehér vásárlók, hogy így biztosítsák őket a támogatásukról. A szupermarketek előtt általában kígyózó sorok vannak, ennek az egyik oka a fokozott biztonsági ellenőrzés és a vásárlók számának limitálása, a másik a kijárási tilalom bevezetése, ami napról napra hamarabb kezdődik, így csökken a vásárlásra fordítható idő. Áruhiányt nem tapasztaltam.

Szombaton este kaptuk az első Amber Alertet (a lakosságot értesítő vészhelyzeti üzenetláncot) a telefonunkra a teljes kijárási tilalomról, amely akkor este 6 és hajnali fél 6 között volt érvényben, Hétfőn már délután négytől nem lehetett elhagyni a lakóhelyünket. A szomszédos Santa Monicán – ahol komoly zavargások voltak – pedig már délután kettőkor elkezdődött a kijárási tilalom. A hatóságok kedden felfüggesztették az utcákra telepített, autós mobil koronavírus-tesztközpontok működését is.

Venice Beach-en a délelőtti vonulós tüntetés nagyobb zavargás nélkül zajlott le, de az is közrejátszhatott ebben, hogy a rendőrség mellett a nemzeti gárda is csatlakozott a rendfenntartó erőkhöz. A komoly fegyverekkel rendelkező katonák jelenléte óta mintha csillapodnának az indulatok, városszerte békés tüntetések zajlanak. Nem volt ez elmondható a szombati és vasárnapi megmozdulásokra, amikor a mi városrészünkben is rengeteg rongálás történt – kirakatokat törtek be a tüntetők extrém csoportjai, fosztogatások és gyújtogatások kezdődtek.

A legkritikusabb helyzet Los Angeles belvárosában (DTLA-ben) és Fairfax negyedben alakult ki. A belvárosi tüntetésekről egy magát Ericnek nevező, harmincas éveiben járó férfi beszélt. „Békésen indult a tüntetés és tényleg, nem láttam olyanokat a tömegben, akik provokatívan viselkedtek volna. Az utca, ahol voltunk egyik oldalról le volt zárva, a másik oldalon a rendőrökkel néztünk farkasszemet. Aztán a rendőrök egyre közelebb jöttek és kezdtek beszorítani bennünket a hátsó kordon felé. Az elég félelmetes volt, akkor néhányan elkezdtek agresszívabban viselkedni, és a rendőrök akkor kezdték el használni a gumibotokat.”

Fairfaxben szó szerint tűzközelben volt Dinarte de Feitas, portugál színész, a FOX csatorna The Gifted című sorozatának egyik szereplője. Dinarte a 3. utca és a Fairfax sugárút találkozásánál lakik, ahol Los Angeles egyik turisztikai látványossága, a történelmi piac (The Grove) is található. A színész arról számolt be, hogy kiélezett helyzet alakult ki a rendőrség és a tüntetők között – itt a tömeg indult meg a rendőrök felé, akik eleinte szavakkal próbálták meghátrálásra bírni a feldühödött tüntetőket, de ez nem járt eredménnyel, így bevetették a gumilövedékeket is. A tüntetők több boltot felgyújtottak a The Grove-on, lángokban állt a városrész.

Kedden kora este, a kijárási tilalom kezdete előtt még ellátogattam a Venice Beach-i Abbot Kinney bevásárlóutcába, ahol a délelőtti tüntetések zajlottak. A nemzeti gárda helyszínre vezényelt tagjai megerősítették, hogy este folytatódnak a megmozdulások, de ott tartózkodásomkor még csak gyülekeztek a tüntetők. „Nem tudjuk pontosan mi sem, hogy mire kell ma este készülnünk – mondta az egyik katona –, minket San Diego-ból vezényeltek ide. Tegnap is kint voltunk, de mi mindenhol békés tüntetéseket biztosítottunk. Most a boltok biztonságára vigyázunk, azt a parancsot kaptuk, hogy a rongálóktól kell megvédeni a kiskereskedéseket az Abbot Kinney-n. Egyébként szerintem kezd lecsillapodni a tüntetéshullám.”

Miért most borult lángba Amerika? George Floyd nem az első, aki a feketék elleni rendőri erőszak miatt vesztette az életét, halála még csak nem is az első olyan eset, amit a világ végignézett. Mi változott most, hogy ekkora tüntetéseket láthatunk Amerikában?

Én ezzel szemben inkább úgy látom, hogy a helyzet bizonytalan, és óráról órára változik. Este újabb értesítést kaptunk a kijárási tilalomról a telefonunkra. Semmilyen hivatal nem nyitott ki, még a bevásárlás is problémás. Los Angelesben még alig lazítottak a koronavírus miatt bevezetett intézkedéseken, csak az óceánpart lezárását oldották fel. Türelemre van szükség ezekben a napokban.

Kiemelt kép: George Floyd halála miatt tüntetnek Venice Beach-en június 2-án. Fotó: John Fredricks /NurPhoto /AFP