Így védte Zuckerberg az amerikai elnök botrányt kavaró bejegyzését

Már a Twitternek is sok, amit Donald Trump művel

Az amerikai Vox hírportál szerezte meg azt a felvételt, amin Mark Zuckerberg egy múlt heti, zártkörű konferenciabeszélgetés keretében arról beszél, hogy miért hagyták érintetlenül Donald Trump nagy port kavart bejegyzését, amit a Facebokkal ellentétben a Twitter elrejtett a felhasználó elől.

„Tudom, hogy rendkívül magas a tét, és azt is tudom, rengeteg embert dühít, hogy a bejegyzés fent maradt” – idézi a lap a Facebook vezetőjét a kiszivárgott felvételre hivatkozva, aki a beszélgetés során azt is elmondta, hogy a poszt változatlan fennhagyása volt a helyes döntés a részükről.

Zuckerberg a saját bevallása szerint jó pár véleményt meghallgatott a kérdéssel kapcsolatban, és egyáltalán nem érzi úgy, hogy a bejegyzés bátorítás lett volna azt illetően, hogy az elnök támogatói vegyék a saját kezükbe a helyzet kezelését. A Facebook vezére emellett azt is kiemelte, hogy továbbra is fenntartják a jogot, hogy moderálják Trumpot, ha annak szükségét érzik. Zuckerberg döntésének egyik pikantériája ugyanakkor, hogy napokkal azután maradtak tétlenek a bejegyzéssel kapcsolatban, hogy Trump kiadott egy olyan elnöki rendeletet, amivel a tisztességes kommunikációról szóló törvényt írná át.

A jogszabály védelmet ad a közösségi platformok üzemeltetőinek a tartalmak moderálására, Trump szerint ugyanakkor ez nem jár azoknak, akik cenzúráznak. Az új rendelkezés hátterében az áll, hogy az elnök levélszavazásos csalásokról szóló egyik tweetje alatt a Twitter jelezte, hogy az állítások hamisak, és további linkekkel arra invitálták az olvasókat, hogy ellenőrizzék maguk is a kapcsolódó tényeket.

A Twitter ugyanakkor itt nem állt meg: Trump a május 29-én, a George Floyd halála kapcsán kitört zavargásokra reagáló bejegyzésével olyat tettek, amire amire az elnök esetében még nem volt példa. Elrejtették a tweetet, amit csak egy figyelmeztető üzenetet követően lehetett elolvasni, a lájkolás és újraosztás lehetőségét pedig letiltották. Trump azt írta, a Nemzeti Gárdát is bevetné a tüntetők ellen, hozzátéve, hogy a fosztogatások esetén a fegyverhasználatot is megkezdik. Az idézet nagyjából így szól: „Bármilyen nehézség is adódik, vállaljuk az irányítást, de amikor a fosztogatás megkezdődik, megkezdődik a lövöldözés”. A botrányt keltő idézet Walter Headley egykori miami rendőrfőnöktől származik, aki a szintén rasszalapú 1967-es zavargások idején fenyegetőzött brutalitással.

Ez a szöveg ugyanakkor változatlan formában kikerült a Facebookra is, a legnagyobb közösségi oldal pedig úgy döntött, semmilyen formában nem nyúl hozzá az agresszióval fenyegető, rengeteg embert felháborító bejegyzéshez. Zuckerberg az eset kapcsán a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy erősen hisz abban, hogy a Facebooknak nem kellene magára vállalnia a döntőbíró szerepét abban, hogy mi az igazságtartalma annak, amit az emberek online mondanak. „A magáncégeknek általában, és főleg a platformoknak nem kellene ebbe a pozícióba kerülniük” – mondta a Facebool atyja

Ezzel ugyanakkor nem mindenki ért egyet a cégnél: június 1-én 400 alkalmazott egyszerűen kivonult irodáiból és demonstrálni kezdett a Facebook döntése miatt, mások pedig nyilvánosan kritizálták a Facebook vezetőjét, sőt a döntés hatására akadtak olyanok is, akik egyszerűen elhagyták a vállalatot.