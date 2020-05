Egy Down-szindrómás kisfiú édesanyja pert indított az angol abortusztörvény miatt

Az angol Maire Lea-Wilson pert indított a kormány ellen, mivel az abortusztörvény a várandósság 24. hete után is lehetővé teszi a terhességmegszakítást súlyos magzati rendellenesség esetén — írta meg a Sky News. A közös peres eljárásban keresetet nyújtott be a 24 éves, Down-szindrómával élő Heidi Crowter is.

Lea-Wilson 11 hónapos fia Down-szindrómával jött világra, az édesanya szerint várandóssága alatt a kórházban arra presszionálták, hogy vetesse el gyermekét. Angliában, Skóciában és Walesben abortuszra a terhesség első 24 hetében van lehetőség. Minden esetben két orvosnak kell jóváhagynia a beavatkozást, akik egyetértenek abban, hogy a csecsemő megszületése nagyobb kockázatot jelentene a nő fizikai vagy szellemi egészségére, mint a terhességmegszakítás. A 24. hét után csak abban az esetben végezhető el a beavatkozás, ha a nőt súlyos fizikai és mentális sérülés veszélyezteti vagy ha a magzatnál súlyos rendellenesség áll fenn, beleértve a Down-szindrómát is.

Lea Wilson a lapnak azt mondta: nem tudja elképzelni az életét a fia nélkül és azt szeretné elérni, hogy a Down-szindrómás gyerekek is egyenlő esélyeket kapjanak. Hozzátette: fiának számos próbatétellel kellett szembenézni, de büszke rá, hogy ezeket mind jól megoldotta.

Két fiam van, egyenlően imádom és ítélem meg őket. Úgy hiszem, az nagyon rossz, hogy a törvény nem egyenlőként ítéli meg őket, ezen szeretnénk változtatni

— fogalmazott. Az asszony szerint a kórházban az első dolog, amiről beszélni akartak velük, az az esetleges terhességmegszakítás volt. Lea-Wilson ekkor a várandóssága 34. hetében járt, így elmondása szerint különösen nehéz volt reagálniuk erre a kérdésre.

Nagyon fájó visszaemlékezni erre és nagyon nehéz belegondolni, hogy Aiden életét nem tekintik ugyanolyan értékesnek, mint a bátyjáét, aggódom, hogy hogyan tekintenek rá, hogyan viszonyulnak hozzá

— mondta az édesanya, akit az is aggaszt, hogy ha érvényben marad a törvény, az hogyan érinti majd fiát, aki azt gondolhatja, hogy az ő élete nem ér annyit, mint másoké.

24 éves, Down-szindrómával született Heidi Crowter szerint szerint a törvény gyakorlatilag azt jelenti, hogy a társadalom elutasítja őt. A lapnak azt mondta:

Mindannyian azonos értéket képviselünk, én egy Down-szindrómás vagyok és nagyon aggaszt, hogy a társadalom lenéz és visszautasít. Ez olyan érzést kelt bennem, mintha nem is kellene léteznem.

Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium a lapnak annyit nyilatkozott, hogy bírósági eljárásokat nem kommentálnak. A jogi dokumentumokat a jövő héten nyújtják be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely eldönti, hogy a mérföldkőnek számító ügyben lesz-e tárgyalás.

Kiemelt kép: Getty Images