Vastaps és erkélybuli a spanyolok válasza a bezártságra

Olaszország után a hétvégén Spanyolországban is kijárási tilalmat rendeltek el az új kínai koronavírus rohamos terjedése miatt, ezzel 100 millióra nőtt Európában azoknak a száma, akik csak nyomós indokkal hagyhatják el az otthonukat.

Az olaszoknál a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 28 ezret, a halálos áldozatoké pedig a kétezret, a spanyoloknál pedig vasárnap egy nap alatt kétezerrel – több mint 7700-re – nőtt az ismert fertőzések száma, a halottaké pedig elérte a 288-at.

A járvány épp azt a két európai országot érinti a legsúlyosabban, ahol a társadalom alapvetően nem arra van berendezkedve, hogy be kell zárkózni a lakásokba. Az utcákra nem lehet kilépni, a kormány által hozott rendkívül szigorú intézkedések alkalmazkodást kívánnak.

A spanyol kormány szombaton hirdetett rendkívüli helyzetet, ennek értelmében a lakosok két hétig csak létfontosságú termékek és gyógyszerek vásárlása, munka vagy az idősek gondozása miatt mehetnek ki a bejárati ajtójukon. A korábbi napokban már bezárták az összes iskolát, éttermet, bárt, betiltották a kulturális és sportrendezvényeket, de egyébként is tilos minden közösségi tevékenység.

Bár az intézkedéseket láthatóan mindenki komolyan veszi, a madridi rendőrség drónjai ott köröznek a város felett, és a megfigyeléseik segítségével hangosbemondón szólítják fel az utcákon, tereken tartózkodó embereket arra, hogy menjenek haza.

Sevilla városában a karantén sem akadályozta meg egy lakóközösség tagjait abban, hogy átmozgassák tagjaikat. Egy helyi tréner szombaton a tetőről tartott edzést egy komplett apartmankomplexum lakóinak, akik láthatóan nagyon élvezték a programot, jobb híján mást nem nagyon tudnak csinálni a vírusos időkben.

Ez a társaság egyébként különösen aktív, mert aznap még közösen bingóztak is egyet unaloműzés gyanánt.

Karantén ide vagy oda, a spanyolos életérzés nem veszett ki az emberekből, egy amatőr DJ például az erkélyén maximum hangerővel zenélt szombaton este, feltehetően a szomszédai kérésére. Hogy melyik városban történt az eset, azt nem tudni.

Madridban szombaton este egy, a közösségi médiában közzétett felhívás hatására este 10 órakor tízezrek hajoltak ki ablakukon, vagy álltak ki az erkélyekre, hogy együtt tapsoljanak, így fejezve ki hálájukat és szolidaritásukat az erőn felül teljesítő egészségügyi dolgozóknak.

Olaszországban egyébként hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ott napokkal korábban bevezették a lakhelyelhagyási tilalmat, és ahol egyre népszerűbbek a balkonpartik. Szicíliában például így ütik el az időt az emberek:

Sicily has figured out this whole self-isolation thing. #COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR

Sienában közösen énekeltek a helyiek:

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020