El Chapo lányának lakodalma kedvéért lezártak egy katedrálist Mexikóban

A fényűző esküvő újra emlékeztette az országot, hogy hiába ül börtönben az egykori első számú mexikói drogbáró, a hatalma még mindig nagy.

Az év társasági eseményének nevezték Mexikóban El Chapo, azaz Joaquín Guzmán lánya, Gisselle Guzmán esküvőjét, amit Culiacán városának katedrálisában rendeztek. Az Amerikában életfogytiglani börtönbüntetését töltő El Chapo drogkartellje továbbra is nagy befolyásnak örvend Sinaloa tartományban, és az annak központjában rendezett esküvő kedvéért lezárták a nagyközönség elől a katedrálist, miközben a rendőrkordonnal elzárt fogadáson neves mexikói zenészek is részt vettek. Gisselle Guzmán egyébként nagyon is jól él abból, hogy levédette édesapja védjegyét, és elindította az El Chapo 701 ruhamárkát, de tervben van az El Chapo sör is. A vőlegény, Edgar Cazares is egy a drogkartellek világában jól ismert család tagja.

Ez az esküvő emlékeztető, hogy a Guzmán család milyen mélyen beágyazódott Sinaloa társadalmába, és mekkora hatalma van a mai napig. Valójában a család a helyi elit része lett

– idézi a Guardian Falko Ernstet, az International Crisis Group mexikói elemzőjét.

A közvélemény egy részét felháborította, hogy az egyház ilyen nyíltan együttműködik a bűnszervezettel, de meglepni a cikk szerint csak keveseket lepett meg, és a cikkben megszólaltatott szociológus szerint is ez a mexikói katolikus egyház Achilles-sarka, hogy az elmúlt harminc évben igen szoros kapcsolatot ápoltak a szervezett bűnözéssel. Mindeközben tavaly 35,588 embert gyilkoltak meg Mexikóban, ami több mint két százalékos emelkedést jelent, és ezek nagy része a drogkartellekkel vívott háborúk áldozata.

Kiemelt kép: El Chapo elfogása 2014-ben. Susana Gonzalez/Bloomberg/Getty