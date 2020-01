Hatalmas robbanás volt egy vegyi üzemben Spanyolországban

Berobbant és lángra kapott egy petrolkémiai üzem a spanyolországi Tarragona városának közelében, írja a Sky News.

A mentőalakulatok az esetet vegyi balesetnek nyilvánították, és azt tanácsolták a helyieknek, hogy ne mozduljanak ki otthonról, és csukják be az ajtókat, ablakokat, amíg meg nem állapítják, milyen súlyos az incidens.

A környéken felfüggesztették a vasúti közlekedést, és korlátozták az autóforgalmat is.

A balesetben legkevesebb négyen súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

Az internetre feltöltött videókon az látszik, hogy tűzfelhő keletkezett a gyár fölött a robbanás következtében.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 14, 2020