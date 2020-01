Minden jel arra utal, hogy fatális tévedés miatt halt meg 176 ember

Az elmúlt hat nap jelentősen felkavarta a világpolitika amúgy sem túl nyugodt állóvizét. Az Egyesült Államok és Irán között felizzott, egy lehetséges háború forgatókönyvét is előre vetítő konfliktusról szóltak 2020 első napjai, amibe berobbant a PS752-es járat katasztrófája.

A MAU ukrán légitársaság Boeing 737-es, Kijevbe tartó utasszállítója szerdán, nem sokkal a reggel 6 órai felszállása után zuhant le Teherán közelében. A 176 utas és a személyzet tagjai nem élték túl a katasztrófát. A gépen több nemzet állampolgárai utaztak: 9 fős ukrán személyzet mellett még két utas volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak (82), kanadaiak (63), svédek (10), britek (3), afgánok (4) és németek (3).

A katasztrófa első hírei után azonnal megindultak a találgatások arra vonatkozóan, hogy a tragédiának köze lehet-e az Egyesült Államok és Irán között Szulejmáni megölése miatt fellángolt konfliktusnak. A spekulációk alapját erősítette, hogy a PS752-es járat lezuhanása előtt pár órával Irán 22 ballisztikus rakétát zúdított két, az amerikai erők által használt iraki támaszpontra.

Teherán azonban gyorsan a technikai probléma felé terelte a magyarázatot, ahogy Ukrajna is. Utóbbi néhány órával a tragédiát követően kategorikusan kijelentette, hajtóműhiba miatt zuhant le a gép. Iráni illetékesek pedig egyenesen azt állították, tudományos lehetetlenség a Kijevbe tartó járat föld-levegő rakétával történő lelövése.

Az iráni polgári repülési hatóság csütörtökön nyilvánosságra hozott vizsgálata annyit mond a szerencsétlenségről, hogy a gép a levegőben lángra kapott, visszafordult és leszállásra készült. A felszállás után néhány perccel technikai problémát észleltek a pilóták, és több szemtanú is megerősítette, hogy a Boeing a becsapódás előtt kigyulladt. Az utasszállító 2400 méteres magasságban járt, amikor eltűnt a radarról.

Repülési szakemberek azonban már az első, a technikai hibát előtérbe helyező magyarázatok kapcsán kételyeiket fogalmazták meg. Felhívták a figyelmet például arra, hogy a gép radarról való hirtelen eltűnése nem hajtóműhibára, hanem valamilyen váratlanul fellépő, katasztrofális incidensre utalhat. Ráadásul az utasszállító gépeket eleve úgy tervezik, hogy hajtóműhiba ellenére is továbbrepüljenek, és biztonságban leszálljanak.

A 752-es járat földbe csapódásáról készült amatőr felvételen azonban jól látható, hogy a gép hirtelen és meredeken kezdett süllyedni, márpedig ez nem motorhibára utal.

Az iráni érvelést gyengíti az is, hogy a lezuhant gépet – amelyről egyébként nem érkezett vészjelzés – 2016-ban gyártották, vagyis viszonylag újnak számított, ráadásul a lezuhanása előtt néhány nappal vizsgálták át. Az ukrán légitársaság kiemelte, szinte kizárható az emberi hiba, mert a fedélzeten tartózkodó mindhárom pilóta tapasztaltnak számított.

A technikai hibára alapuló iráni magyarázat valamivel több, mint egy napig élt, egészen addig, amíg csütörtök este titkosszolgálati jelentések alapján az amerikai sajtó azt írta, Irán véletlenül kilőhette az ukrán utasszállítót, ami mellett Tor típusú, orosz gyártmányú légvédelmi rakéta maradványaira bukkantak. Több lap is arról cikkezett, hogy felszállás után pár perccel két föld-levegő rakéta is eltalálhatta a Boeing 737-est, és a gép megpróbált ugyan visszafordulni, de nem érte el a teheráni repteret, és Parandnál, az iráni főváros közelében földbe csapódott.

Egyelőre továbbra is feltételes módban beszélnek arról, hogy Irán nagy valószínűség szerint tévedésből lőhette le az utasszállítót, az internetre felkerült videók alapján azonban az kizárható, hogy motorhiba okozta a Boeing lezuhanását.

This is believed to be the moment a Ukrainian passenger plane came down in Iran.

UK, US, Canadian and Australian officials now say it is "highly likely" an Iranian missile accidentally shot down the plane: https://t.co/tqTiABtyNA pic.twitter.com/2ONpsAiY6C

— Sky News (@SkyNews) January 10, 2020