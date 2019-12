Félelmetes videó mutatja meg, mivel kell szembenézniük az ausztrál tűzoltóknak

Ausztrál tűzoltók készítettek egy videót arról, hogy néz ki a hetek óta tomboló bozóttűz a jármű belsejéből. A tűzoltók egyszer csak azt vették észre, hogy az útjukat éppen keresztezi a tűz, így kénytelenek voltak a járműben meghúzni magukat.

Íme a felvétel, aminek készítése során valami csoda folytán nem sérült meg senki:

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9

— Fire and Rescue NSW (@FRNSW) December 31, 2019