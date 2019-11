Videóra vették a pillanatot, amikor egy kisfiú életében először lát színeket

Ben Jones a Twitterre töltött fel egy rövid videót arról az akcióról, amely során meglepték a testvérét egy nem akármilyen ajándékkal. A felvétel egy osztályteremben készült, ahol a fiú megkapja azt a speciális, napszemüvegnek tűnő tárgyat, amely képes arra, hogy az addig színvak kisfiú színeket láthasson.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq

