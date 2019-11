Orbán és Putyin hergelte Ukrajna ellen Trumpot

Az amerikai képviselőházban folyamatosan zajlanak azok a meghallgatások, amelyek a Donald Trump amerikai elnök elleni alkotmányos vádeljáráshoz (impeachment) kapcsolódnak. Az ügy kiindulópontja az, hogy a demokrata képviselők szerint Trump személyes célokra használhatta fel az elnöki hatalmát: arra akarta kényszeríteni az ukrán kormányt, hogy vizsgálják ki politikai ellenfele, Joe Biden fiának állítólagos korrupciós ügyeit.

Az ügy akkor vett Magyarország számára váratlan fordulatot, amikor az amerikai sajtó arról írt, hogy George Kent amerikai külügyi helyettes államtitkárt idézve, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök befolyásolhatta Trumpot egy, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélést megelőzően. Ez volt az a beszélgetés, amely az egész vádeljárást elindította, ebben ugyanis arra utal az amerikai elnök, hogy ha nem indítják el a nyomozást Bidenék ellen, akkor Ukrajnától megvonják az amerikai segélyeket.

Magyar idő szerint csütörtökön késő este az amerikai kongresszus illetékes bizottsága nyilvánosságra hozta Kent meghallgatásának szövegét, amelyben egyértelműen azt mondja a helyettes államtitkár, hogy

Mindkét vezető, Putyin és Orbán is, határozottan rossz színben tüntette fel Ukrajnát, arról beszéltek, hogy mennyire korrupt ország és hogy Zelenszkij az oligarchák kezében van. Egy oligarchát ki is emeltek, Kolomojszkijt, aki rossz színben tünteti fel Ukrajnát és magát Zelenszkij elnököt is.