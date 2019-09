Az ukrán balhé miatt lehet oda Trump sérthetetlensége

A Demokrata Párt kongresszusi vezetői egészen mostanáig ellenálltak a nyomásnak, és hiába kérte, követelte demokrata politikusok és szavazók sora, hogy indítsák meg Donald Trump amerikai elnök ellen a közjogi felelősségre vonást (impeachment), ezt nem tették meg. Meglehet, most változik álláspontjuk, mert kiderült: Trump nyomást gyakorolhatott az ukrán államfőre, hogy nyomozást indítson lehetséges ellenfele, Joe Biden fia ellen, miközben a Fehér Ház visszatartotta az Ukrajnának szánt katonai segélyt.

Már úgy tűnt, a demokraták teljesen feladták, hogy impeachmenttel távolítsák el a hatalomból Donald Trump amerikai elnököt, ám az elnök aktuális akciója miatt megváltozhat az álláspontjuk. Ahogy azt Adam Schiff demokrata képviselő a CNN-nek vasárnap kijelentette:

Ha az elnök gyakorlatilag visszatart egy katonai segélyt, miközben megpróbálja megfélemlítéssel rávenni egy külföldi ország vezetőjét, hogy politikai ellenfelére nézve kínos információkat adjon neki egy elnökválasztáskor, akkor erre a gonoszságra az impeachment lehet az egyetlen megoldás.

Schiff kijelentése különösen fontos, mivel a nagyhatalmú hírszerző bizottság elnöke eddig erős ellenzője volt az impeachmentnek, és a demokrata vezetés, így Nancy Pelosi házelnök oldalán állt az ügyben. Ők politikai okokból nem akarták elindítani az eljárást. Attól tartottak, a republikánus többségű szenátus miatt kudarcra van ítélve a folyamat, és így azzal csak Trumpot és a republikánusokat erősítenék a 2020-as elnökválasztás előtt.

A New York Times vasárnapi cikke szerint a hétvégén egyre több és több demokrata politikus kezdett el komolyan foglalkozni a közjogi felelősségre vonás lehetőségével. Olyanok is, akik eddig ellenálltak a nyomásnak. „Egyre nehezebb és nehezebb lesz” elkerülni – jelentette ki például a lapnak Debbie Dingell képviselő. A Times információi szerint Schiff a CNN-es interjúja előtt egyeztetett Pelosival is, ami azt jelzi, az impeachment erőteljes ellenzőjének számító házelnök is egyre jobban hajlik a nagy lépésre, amire a párt baloldali szárnya gyakorlatilag már azóta vár, hogy Trump letette a hivatali esküt.

Az ukrán balhé

A bombát pénteken robbantotta a Wall Street Journal, amikor megírta, hogy Trump egy július 25-én történt telefonhívás alkalmával legalább nyolc alkalommal próbálta rávenni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy működjön együtt Trump személyes ügyvédjével, Rudy Giulianival egy nyomozásban, ami Joe Biden demokrata elnökjelölt fia ellen irányul. Úgy, hogy közben Ukrajna egy 250 millió dolláros katonai segélyt várt az Egyesült Államoktól, amit hiába akartak mind a republikánusok, mind a demokraták odaadni az ukránoknak, a Fehér Ház a pénzt látszólag teljesen indokolatlan és érthetetlen módon visszatartotta.

A botrány lehetősége akkor már több mint egy hete ott lebegett Trump feje felett. Egy héttel korábban Schiff nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai hírszerző szervek megfelelő működésére vigyázó főfelügyelő (inspector general), Michael Atkinson olyan aggasztó bejelentést kapott, amit szerinte azonnal ki kell vizsgálni. A hivatalos, törvényben rögzített utat követve Atkinson továbbított a közérdekű bejelentő (whistleblower) panaszát az országos hírszerző igazgatóság vezetőjének (DNI), akinek hét napon belül kötelező lett volna azt megosztania a kongresszussal. Az ideiglenes igazgató azonban ezt nem tette meg.

Az egészre végül azután derült fény, hogy a főfelügyelő – akit egyébként Trump nevezett ki a pozícióba – értesítette a hírszerző bizottságot a „sürgősen kivizsgálandó”, és „hitelt érdemlő” panasz létezéséről, és arról, hogy a DNI a jogszabályi kötelezettsége ellenére nem küldte el azt kongresszusnak. Azt a látszatot keltve, mintha el akarnának titkolni valami Trumpra nézve terhelő információt.

Hogy pontosan mi szerepel a panaszban, s ki lehet a közérdekű bejelentő, az még rejtély. Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint panaszt az amerikai hírszerzés egyik tagja nyújtotta be, aki egy időben a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsában is dolgozott, és munka közben jutott olyan, az amerikai elnököt érintő információk birtokába, ami elég nagy aggodalommal töltötte el ahhoz, hogy megtegye a hivatalos panaszt.

Az elmúlt héten aztán szép lassan kiderült, hogy a panasz részben az ukrán elnök és Trump között lezajlott telefonbeszélgetésre vonatkozik, de azon kívül más „események sora”, valamint több cselekmény is szerepel a panaszban, valamint egy „ígéret”, amit Trump tett. Azaz még vannak más vádak, amikről a közvélemény egyelőre nem értesült.

Trump „tökéletes” beszélgetése

A demokrata politikusok most azt követelik, hogy a Fehér Ház hozza nyilvánosságra az ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetést, amit Trump többször is „tökéletesként” és „tiszteletteljesként” jellemzett, kijelentve, hogy „az nem is lehetett volna jobb”, hozzátéve, hogy „az egy teljesen tökéletes beszélgetés” volt. Majd vasárnap gyakorlatilag beismerte, hogy tényleg beszélt Joe Bidenről az ukrán elnökkel, és jelezte, készen áll arra, hogy közzétegye a beszélgetés leiratát, amit azonban a Fehér Ház magas rangú tisztségviselői elleneznek.

Közben a republikánusok a már megszokott stratégiát választották a legújabb Trump-botrányra válaszul: átmentek támadásba. Először politikai támadásnak állították be a főfelügyelőnek benyújtott panaszt, a washingtoni politikai életet a háttérből irányító „árnyékkormány” ármánykodásának, majd igyekeztek Bidenre és fiára terelni a figyelmet, akik vádjaik szerint „korrupt” módon viselkedtek Ukrajnában, amikor Biden még alelnök volt.

A republikánusok szerint Biden megzsarolta az ukránokat, hogy nem kapnak meg egy egymilliárd dolláros segélyt, ha nem rúgják ki az ukrán főügyészt, aki korrupciós vizsgálatot folytat egy ukrán vállalat ellen, aminek igazgatótanácsában ott ült Biden fia, Hunter Biden. Az akkor alelnökként dolgozó Biden 2016-ban valóban nyomást gyakorolt Ukrajnára, a főügyész kirúgását követelve, de nem azért, hogy a fiát védje.

A főügyész távozását nem csak az Egyesült Államok kormánya követelte, hanem szövetségesei is, valamint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap is, azért, mert nem küzdött eléggé a korrupció ellen, és távozását az Európai Unió is úgy üdvözölte, hogy azzal végre igazi korrupcióellenes nyomozások indulhatnak az országban. Ráadásul Biden közbelépése idején a főügyész pont nem is nyomozott a cég ellen, ahol Biden fia dolgozott, sőt, a főügyész eltávolítása csak növelte egy korrupciós vizsgálat esélyét a cég, és annak vezetője ellen.

Biden: Trump fél tőlem

Közben az elnökválasztási kampányával elfoglalt Biden a hétvégén kijelentette, hogy Trump az elnöki hatalmával visszaélve indított rágalmazási kampányt ellene. A jelenleg a legnépszerűbb demokrata elnökjelöltnek számító egykori alelnök szerint mindezt azért teszi Trump, mert tudja, hogy ő jelenti rá a legnagyobb veszélyt, neki van a legnagyobb esélye legyőznie az elnököt az elnökválasztáson, és fél tőle.

Trump azért csinálja ezt, mert tudja, hogy nagyon megverném

– jelentette ki Biden, aki egyben követelte az ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetés leiratának nyilvánosságra hozását. A volt alelnök szerint Trump mindenre képes, hogy megtartsa hatalmát, de ezzel átlépett egy határt. Addig azonban nem ment el, hogy impeachmentet követeljen.

Megtették helyette ezt más demokrata elnökjelöltek. A Bidenre jelenleg legnagyobb veszélyt jelentő Elizabeth Warren szenátor újra kijelentette, hogy a mostani botrány is mutatja, hogy Trump ellen meg kell indítani az impeachmentet.

Hogy ez valóban megtörténik-e, még a héten kiderülhet. A tervek szerint csütörtökön fog vallomást tenni az országos hírszerző igazgatóság vezetője közérdekű bejelentő panaszáról a képviselőház hírszerző bizottsága előtt. A Times információi szerint több eddig impeachment-ellenes demokrata erre a meghallgatásra vár, hogy eldöntse, változtat-e véleményén.

Nancy Pelosi házelnök, aki még pénteken is arról beszélt, hogy nem támogatja a Trump elleni eljárás megindítását, vasárnap már arra utalt, az impeachment is lehetséges, ha a közérdekű bejelentő panaszát nem adják át a kongresszusnak, mert azzal „a törvénytelenség egy szörnyű fejezetét nyitják meg”.

Kiemelt kép: Nicholas Kamm / AFP