26 óra alatt tízen haltak bele a fentanil túladagolásába Ohióban

Mindössze 26 óra leforgása alatt tíz ember vesztette életét a fentanil nevű, Magyarországon is törzskönyvezett gyógyszer túladagolása miatt Ohio egyik megyéjében, Franklinban — írta meg a CNN.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla:a fentanilt a hatvanas években végső stádiumban lévő rákbetegeknek, és a kilencvenes években kezdték el igazán nagy mennyiségben kábítószerként használni. A kábító fájdalomcsillapítót altatás előtt, rendkívül kis mennyiségben használják ahhoz, hogy leszedálják, bebóbídítsák a beteget, hogy aztán megkaphassa a tényleges altatószert. Magyarországon – szigorúan vényköteles formában – fentanil tapaszt is lehet kapni, ami például a daganatos betegek fájdalomcsillapítására szolgál. De fentanil injekciót kaphatnak a kábítószerfüggők is az elvonási tüneteikre, pedig a fentanil a morfiumnál százszor, a heroinnál pedig ötvenszer is erősebb lehet.

Csak 2016-ban 20 ezren haltak meg fentanilhasználat következtében az USA-ban, főként Kínából becsempészett szállítmányoktól. Az Egyesült Államokat sújtó opioid-krízisről bővebben itt olvashat:

