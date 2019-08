Caracali rém: megtalálhatták a 18 éves lány földi maradványait is

Caracali rém: megtalálhatták a 18 éves lány földi maradványait is

A nyomozókat a gyanúsított vezette egy közeli erdőbe.

A caracali rémként emlegetett Gheorghe Dincă korábban a 15 éves Alexandra Măceşanu meggyilkolása mellett beismerte az az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencu megölését is. Két napja beigazólodott, hogy a lakásában talált maradványok a 15 éves lányé voltak, most pedig másik áldozata földi maradványait is megtalálhatták.

A digi24.ro alapján a Transindex azt írja, emberi maradványokra bukkantak a rendőrök egy Caracal közeli erdőben, ahova Gheorghe Dincă vezette el őket. A gyanúsított azt állítja, hogy a maradványok Luiza Melencué, de a portál emlékeztet rá, a férfi korábban több zavaros vallomást is tett.

Először azt állította, hogy Luiza maradványait az Olt folyóba dobta, később azt, hogy valójában a Dunába, majd pedig, hogy egy Caracalhoz közeli tóba. A 18 éves lány eltűnését áprilisban jelentették be.

Kiemelt kép: MTI/AP/Bogdan Danescu