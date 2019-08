Megerősítették az amerikaiak, hogy meghalt bin Laden fia

Szerdán megírtuk, hogy hírszerzési jelentések szerint meghalt Hamza bin Láden, az al-Káida terrorszervezet egyik alapítójának, Oszáma bin Ládennek a fia és feltételezett örököse.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalig egyik ország sem erősítette meg a hírt, azonban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva közölte, hogy amerikai kormánytisztviselők is elismerték a terrorista vezető fiának halálát. A New York Times azt is tudni véli, hogy az USA a Hamza bin Laden halálát okozó akcióban is szerepet vállalt.

Az amerikai kormány februárban egymillió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére. Akkor azt mondták, bárkinek, bármely országban jár a pénz, aki értékelhető információt ad a férfi hollétéről, akit korábban apja is kedvenc fiának nevezett.

A 30 éves Hamza ott volt apja mellett Afganisztánban, amikor a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény történt. Vele bujkált Pakisztánban is, amikor az Egyesült Államok megszállta Afganisztánt.

