Észak-Koreába disszidált egy dél-koreai férfi

Észak-Koreába költözött egy dél-koreai férfi, akinek szülei évtizedekkel ezelőtt szintén az elszigetelt országban kaptak menedéket, írja a BBC.

Choe In-guk az egykori dél-koreai külügyminiszternek, Choe Tok-sinnek és feleségének a gyermeke, akik még 1986-ban disszidáltak Észak-Koreába.

Az észak-koreai állami média tájékoztatása szerint a férfi letelepedési engedélyt kapott az országban, és mostantól az újraegyesítési folyamatban vesz majd részt.

Elég ritka, hogy valaki Dél-Koreából disszidáljon Észak-Koreába, mert ez általában fordítva szokott megtörténni.

A két állam technikailag még mindig háborúban áll egymással, a dél-koreaiaknak pedig engedélyt kell kérniük ahhoz, hogy a szomszédba utazhassanak. A dél-koreai kormány ugyanakkor megerősítette, hogy Choe In-gu nem nyújtott be ilyen kérelmet. Mivel ezzel törvényt sértett, le is tartóztathatják, amennyiben hazatér.

A férfi 73 éves, dél-koreai állampolgár, de elég keveset tudni a magánéletéről és a politikai nézeteiről. Az biztos, hogy házas és van egy lánya, akik mindketten Dél-Koreában élnek.

Szülei a mai napig a legmagasabb rangú dél-koreaiak, akik disszidáltak hazájukból a koreai háborút követően.

Choe az észak-koreai sajtó beszámolója szerint meleg fogadtatásban részesült az országban. Mindeközben Dél-Koreában arról írnak, hogy a férfinek elég nehéz élete volt, mert a szülei miatt árulónak kiáltották ki.

A közelmúltban állítólag többször is munkát váltott, és anyja 2016-os haláláig abból élt, amit ő küldött neki haza Észak-Koreából. Többször is járt a diktatúrában, és részt vett anyja temetésén is.