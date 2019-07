Az Európai Parlament alelnöke lett Dobrev Klára és Járóka Lívia is

A fideszes Járóka Líviát és Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció képviselőjét is alelnökévé választotta az Európai Parlament szerda délután, írja az MTI.

Járóka Líviát, aki már 2017 novembere óta alelnök, és akit ismét az Európai Néppárt jelölt a posztra, 349 szavazattal választották újra a strasbourgi plenáris ülésen.

A szociáldemokrata frakció által jelölt Dobrev Klárát 402 képviselő szavazta meg.

Mindkettejük jelöltségét már az első szavazási fordulóban jóváhagyta a testület.

Az Európai Néppárt Twitteren máris gratulált Járókának a megválasztásához:

As the first Romani ever to be elected as Vice-President of @Europarl_EN, @JarokaLivia received support from the MEPs to continue her work for a better Europe. Congratulations! pic.twitter.com/l504zELoFr

— EPP Group (@EPPGroup) July 3, 2019